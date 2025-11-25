Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı stajyer lise öğrencilerine yönelik itfaiye eğitimi sunarak mesleğin detaylarını aktarmaya devam ediyor. Bu çerçevede Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı'ndan toplam 51 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda staj görüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Genç ve öğrenci dostu şehir Kayseri'nin eğitimde yatırımcı belediyesi Kayseri Büyükşehir, bir yandan öğrenci ile gençlere yönelik proje ile yatırımları hayata geçirirken, öte yandan ise onlar için etkinlik ve eğitim fırsatı da sağlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda İtfaiye Daire Başkanlığı aracılığı ile bu önemli alanda stajyer öğrencilere eğitim veren Büyükşehir, öğrencilerin destekçisi oluyor.

Konuya ilişkin olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı'ndan toplam 51 öğrencinin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda staj gördüğünü belirterek, 'Bugün itibariyle 30 öğrencinin staj işlemleri devam etmektedir. Periyodik olarak diğer öğrenciler Kayseri Büyükşehir Belediyemizin sağladığı imkânlar çerçevesinde eğitim faaliyetlerine katılmakta olup, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu personelin malzeme ve insan uyumunu yakalamak suretiyle geleceğe hazırlanması sağlanmaktadır' diye konuştu.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı Öğretmeni Alim Remzi Dündar ise Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde öğrencilerinin çok güzel bir eğitim aldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.