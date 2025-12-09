Renault Group ve Ford, Avrupa'da binek ve ticari araçlar için iki uygun fiyatlı elektrikli otomobille başlayan stratejik bir ortaklık kurdu

BURSA (İGFA) - Renault Group ve Ford, Renault Group'un Ampere platformunu temel alan iki yeni Ford marka elektrikli binek aracı geliştirmek üzere stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. Ayrıca şirketler, Avrupa'da ticari araç segmentindeki iş birliği fırsatlarını araştırarak, Renault ve Ford markalı seçilmiş hafif ticari araçları ortaklaşa geliştirecek ve üretecek.

Bu ortaklık, iki grubun Avrupa'daki uzmanlığını ve endüstriyel ölçeğini bir araya getirerek her iki tarafın rekabet gücünü artıracak.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Renault Group CEO'su François Provost, ikonik bir otomobil üreticisi olan Ford ile yeni bir stratejik ortaklık başlatmaktan büyük bir gurur duyduklarını belirterek, söz konusu iş birliğinin Avrupa'daki ortaklık deneyimimizin ve rekabet gücümüzün ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Ford Motor Company Başkanı ve CEO'su Jim Farley ise ortaklığa ilişkin değerlendirmesinde, Renautl Group'un endüstriyel ölçeğini ve elektrikli araç yetkinliklerini Ford'un ikonik tasarımı ve sürüş dinamikleriyle bir araya getirerek, eğlenceli, yetenekli ve ruhunda Ford'a özgü karakter barındıran araçlar geliştireceklerinin mesajını verdi.