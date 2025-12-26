Bozüyük Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği 'Kış Desteği Sosyal Yardım Projesi' kapsamında ihtiyaç sahibi 548 aileye destek kartı dağıttı. Proje ile dar gelirli vatandaşlara kış boyunca toplam 5 bin 500 TL destek sağlanacak.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te sosyal belediyecilik anlayışını her alanda hissettiren Bozüyük Belediyesi, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Belediye tarafından başlatılan 'Kış Desteği Sosyal Yardım Projesi' kapsamında ilk etap kart dağıtımı gerçekleştirildi.

Uzun süredir sürdürülen Can Suyu Sosyal Yardım Desteği'nden faydalanan 421 aile ile birlikte, kış döneminin ilk etabında toplam 548 aile proje kapsamına alındı. Yeni başvuruların değerlendirilmesiyle, kış ayları boyunca destekten yararlanan aile sayısının artması hedefleniyor.

Hak sahiplerine Kış Desteği Sosyal Yardım Kartları, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla teslim edildi. Dağıtım sırasında vatandaşlarla yakından ilgilenen belediye yetkilileri, sosyal desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Proje kapsamında, Aralık 2025'ten Nisan 2026'ya kadar 5 ay boyunca ailelere aylık 1.100 TL olmak üzere toplam 5.500 TL sosyal destek sağlanacak. Artan yaşam maliyetleri ve ağır kış şartlarında hayata geçirilen destek, vatandaşlara önemli bir katkı sundu. Bozüyük Belediyesi'nin 'Hiç kimseyi yalnız bırakmayan belediyecilik' anlayışıyla sosyal dayanışmayı güçlendirmeye ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.