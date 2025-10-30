İzmir'de Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Bornova Kent Söyleşileri, 'Atatürk ve Cumhuriyet' temasıyla Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Av. Ulvi Puğ'un konuşmacı olduğu etkinlikte, Atatürk'ün yaşamından örneklerle Cumhuriyetin değeri anlatıldı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Bornova Kent Söyleşileri, Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında bu kez 'Atatürk ve Cumhuriyet' temasıyla gerçekleştirildi. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Av. Ulvi Puğ'un konuk olduğu söyleşiye Bornovalılar yoğun ilgi gösterdi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, müzik dinletisi ve şiir performansları da yer aldı. Etkinlikte Erdoğan Çördük müzikleriyle, Selma Nalbantoğlu, Kemal Kantar, Müjgan Eminoğlu, Uğur Gürekin ve Sabina Urfan ise şiirleriyle programa renk kattı.

Konuşmasında Atatürk'ün yaşamından ve kişiliğinden örnekler veren Av. Ulvi Puğ, Cumhuriyetin değerlerini anlamanın önemine dikkat çekerek, 'Cumhuriyet özlemi peşindeyseniz, ama hâlâ onun önemini kavrayamadıysanız, millet olamaz, ümmet kalırsınız. Atatürk, sadece bir devlet kurucusu değil, aynı zamanda milletine hayattan zevk almayı, gülmeyi ve yaşamı paylaşmayı öğreten bir liderdir' dedi.

'CUMHURİYET, YAŞAMIN HER ALANINDA HİSSEDİLMELİ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Cumhuriyetin kazanımlarını her kesime anlatmak amacıyla düzenledikleri Bornova Kent Söyleşilerinin, kent kültürüne önemli katkı sunduğunu belirterek, 'Cumhuriyetin değerlerini, sanatı, bilimi ve düşünceyi buluşturan bu söyleşilerle Bornova'da Cumhuriyet ruhunu yaşatıyoruz' diye konuştu.