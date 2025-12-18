Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Büyükbakkalköy Mahallesi'nde, Marmara Üniversitesi Hastanesi yerleşkesinde başlattığı kapsamlı asfaltlama çalışmaları, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen tarafından yerinde incelendi.

İSTANBUL (İGFA) - Ulaşım kolaylığı ve yol konforu açısından kritik öneme sahip hastane yollarında yapılan çalışmaları denetleyen Başkan Köymen, saha ziyaretinde vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Köymen, özellikle sağlık kuruluşlarına erişimin güvenli ve konforlu olmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

İlçenin 18 mahallesinde sürdürülen asfaltlama çalışmaları, belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle hız kesmeden devam ediyor. Planlı ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, yol dayanıklılığını artırmayı ve altyapı sistemlerini daha işlevsel hale getirmeyi hedefliyor. Maltepe Belediyesi, yürütülen çalışmalarla birlikte ilçede uzun ömürlü, güvenli ve konforlu yollar oluşturmayı amaçlıyor.