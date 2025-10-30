Bursa'da kuruluşun ve kurtuluşun simge ilçesi Mudanya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'Biz Cumhuriyetiz Yürüyüşü ve 'Adımlarının İzindeyiz Cumhuriyet Valsi' ile kutlandı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi'nin 'Yaşasın Cumhuriyet' temasıyla düzenlediği kutlamalarda saat 19:23'te İskele Meydanı'ndan başlayan 'Biz Cumhuriyetiz Yürüyüşü' ise, bir halk seline dönüştü.

Kırmızı-beyaz renklerle dolan sahil bandında, gençler, çocuklar ve yaşlılar ellerinde bayraklarla yürüdü. Marşlar eşliğinde süren yürüyüşün ardından meydanda düzenlenen 'Adımlarının İzindeyiz- Cumhuriyet Valsi' renkli görüntülere sahne oldu. Mudanyalı çiftlerin meydanda Cumhuriyet'in ritminde dans ettiği anlar, uzun süre alkışlandı. Ardından sahnelenen zeybek gösterisi coşkuyu doruğa taşıdı, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

'AYNI TOPRAĞIN ÇOCUKLARI, AYNI UMUDUN TAŞIYICILARIYIZ'

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, meydanda toplanan binlerce kişiye 'Hâkimiyet, bilâkayd-ü şart milletindir. Türkiye Devleti'nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın tam bağımsız ve güçlü Türkiye! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!' diyerek seslendi.

Cumhuriyet'in yolunun Mudanya Mütarekesi'nden geçtiğini hatırlayan Dalgıç, 'Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda attığımız her adım Cumhuriyet'in değerleri özgürlük, eşitlik, adalet ve vatanseverlik adına verilmiş birer sözdür. Bizde bu hedeften ayrılmadan Cumhuriyet'in niteliklerine sahip çıkmak ve onları geleceğe taşımak zorundayız. Çünkü Cumhuriyet miras değil, emanettir.'diye konuştu.

Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi olmadığını, bir halkın kendi kaderine sahip çıkma iradesi olduğunu belirten Dalgıç, 'Hepimiz bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız. Aynı toprağın çocukları, aynı umudun taşıyıcılarıyız.Bize bu eşitliği, bu hakkı, bu onuru kazandıran Cumhuriyet'tir. Bu, Atatürk'ün halkıyla birlikte kurduğu büyük iradenin eseridir. O yüzden Cumhuriyet, bu topraklarda bir kardeşlik hikayesidir.Atatürk yüz yıl önce Cumhuriyet'i ilan ederken adaletin, eşitliğin ve ilerlemenin de yol haritasını çizdi. Bugün biz o emanetin bekçileriyiz. Ve Mudanya'dan Türkiye'ye uzanan bu yolda, Cumhuriyet'in değerlerini korumak da, geleceğe taşımak da bizim sorumluluğumuzdur.' dedi.

Kutlamalar, Mudanya Belediyesi'nin özel gösterimi olan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmiyle sona erdi.

Meydanı dolduran kalabalık, film bitiminde uzun süre alkışlarla tempo tuttu, marşlarla geceyi noktaladı.