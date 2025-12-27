Yerli hammaddeyle üretim yapan BOLBER, 2025 yılında devreye aldığı yeni tesis yatırımıyla şeker paketleme kapasitesini 50 bin tona çıkarırken; gıda güvenliği, maliyet verimliliği ve ulusal pazardaki erişimini eş zamanlı olarak güçlendirdi. Coğrafi işaretli Erzurum Kıtlama Şekeri'ni piyasaya sunan marka, 2026'da tam kapasite üretim, istihdam artışı ve Ar-Ge yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Kristal toz şeker, küp şeker ve coğrafi işaretli Erzurum Kıtlama Şekeri ile üretim faaliyetlerini sürdüren BOLBER, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik odağında büyümesini kararlılıkla devam ettiriyor. Hammaddelerini yerli üretimden tedarik eden marka, bu yaklaşımıyla hem ülke ekonomisinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlıyor hem de ulusal ve yerel marketlerin marka değerini yükselten bir üretim modeli sunuyor. 2025 yılında hayata geçirilen yeni tesis yatırımı, BOLBER'in üretim altyapısında önemli bir dönüm noktası olurken; marka aynı yıl coğrafi işaretli Erzurum Kıtlama Şekeri'ni piyasaya sunarak yerel bir değeri daha geniş kitlelerle buluşturdu. Küp şeker ve kıtlama şeker üretiminde herhangi bir katkı maddesi kullanmadan, gıda güvenliğine %100 riayet eden BOLBER, tüketici sağlığını tüm üretim süreçlerinin merkezinde konumlandırıyor.

'Beyaz Altının Hikâyesini Birlikte Yazıyoruz'

'Beyaz Altının Hikâyesini Birlikte Yazıyoruz' parolasıyla çalışmalarını uluslararası standartlarda yürüten BOLBER, 2025 yılını dengeli ancak stratejik açıdan son derece kritik bir yıl olarak değerlendiriyor. Yeni tesis yatırımı, yalnızca kapasite artışı değil; gıda güvenliği, teknolojik altyapı ve operasyonel verimlilik başlıklarında uzun vadeli bir güçlenme hamlesi olarak konumlandırılıyor. 2025 itibarıyla yıllık 50 bin ton şeker paketleme kapasitesine ulaşan marka, artan talebi karşılayacak daha güçlü bir üretim altyapısıyla ilerlerken; enflasyonist ortamda verimlilik iyileştirmeleriyle birim maliyetleri düşürmeye, fiyat istikrarını koruyarak kârlı ve sürdürülebilir bir denge kurmaya odaklandı.

2025: Ulusal Yayılım, İhracat ve Ekonomiye Katkı

Üretimini Erzurum'dan Türkiye geneline yaymayı hedefleyen lojistik optimizasyonlarla ulusal erişimini güçlendiren BOLBER, 2025 yılında 2.250 ton şeker ihracatı gerçekleştirerek dış pazarlardaki varlığını da pekiştirdi. Markanın bölge ekonomisine sağladığı katkı, 2023 yılı kurumlar vergisi sıralamasında Erzurum genelinde ilk 10'da yer almasıyla somut bir başarı olarak kayda geçti. BOLBER, yerel üretim gücünü artırırken aynı zamanda tüketici geri bildirimlerini üretim tecrübesiyle harmanlayarak kalite standardını koruyan bir yaklaşım benimsiyor.

2026: Tam Kapasite, İstihdam ve Ar-Ge Odaklı Yeni Dönem

BOLBER'in 2026 ajandasında; tam kapasite paketleme ve satış, üretimde süreklilik ve istihdam artışı öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Bölgenin en büyük şeker üreticisi Sukkar Şeker ile güçlerini birleştiren marka, şeker pazarının lokomotiflerinden biri olma hedefiyle ilerliyor. 2026 yılında Ar-Ge çalışmalarına daha fazla ağırlık verilerek daha verimli ve daha güvenli üretim modelleri geliştirilmesi; ürünlerin daha fazla tüketiciyle doğrudan buluşturulması ve markanın tüketiciyle temasının güçlendirilmesi planlanıyor.

'Tarladan sofraya uzanan yolculuk' mottosuyla hareket eden BOLBER, kaynaktan nihai tüketiciye uzanan süreci daha şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir bir yapı ile yöneterek büyümesini istikrarlı biçimde sürdürmeyi hedefliyor.