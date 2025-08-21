Ticaret Bakanlığı, 28-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenecek 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yaklaşık 200 kooperatifi buluşturacak. Fuar, imece kültürünü geleceğe taşıyacak.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin 81 ilinden üretici ve kadın kooperatiflerini, 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda bir araya getiriyor.

28-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar, Birleşmiş Milletler’in 2025’i “Uluslararası Kooperatifler Yılı” ilan etmesiyle daha da anlam kazanıyor.

Fuarın teması, “Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar” olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı olarak, kooperatiflerle daha iyi bir dünya kuruyoruz.Üreticimizin emeğini değerli kılan, yerel kalkınmayı güçlendiren ve dayanışmayı büyüten kooperatiflerimizi, Türkiye’nin dört bir yanından Erzurum’da buluşturuyoruz.28–31 Ağustos’ta Erzurum Recep Tayyip… pic.twitter.com/uSEKAHKGTE— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) August 15, 2025

Fuar kapsamında, sanatçı Emin Albayrak’ın “Kooperatifçiliğin Alfabesi” sergisi, Türk atasözleri üzerinden imece kültürünü anlatacak.

Ayrıca, Filistinli şair Mahmud Derviş’in şiirlerinden esinlenen 29 afiş sergilenecek. 31 Ağustos’ta düzenlenecek ödül töreninde, ihracat, e-ticaret, kadın girişimciliği, coğrafi işaretli ürünler ve proje geliştirme alanlarında başarılı kooperatifler ödüllendirilecek.