Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Akse Sapağı'ndaki Yıldız Apartmanı'nın yıkım süreciyle ilgili mülk sahipleriyle toplantı yaparak, gelinen aşama ve yol haritasını paylaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Akse Sapağı'nda bulunan ve yıkım kararı alınan Yıldız Apartmanı mülk sahipleriyle bir araya geldi. Toplantıda, sürecin başlangıcından bugüne kadar yapılan çalışmalar, gelinen aşama ve bundan sonraki yol haritası detaylı şekilde ele alındı.

Başkan Büyükgöz, devletin tüm kurumlarının sürecin ilk gününden itibaren vatandaşın yanında olduğunu belirterek, mülk sahiplerinden yeni rapor sonuçlanana kadar sabırlı olmalarını istedi. Sürecin hem teknik hem de insani açıdan hassas olduğunu vurgulayan Büyükgöz, tahliye kararı verilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığını ve taşınmak isteyenlere 70 bin TL taşınma desteği sağlandığını ifade etti.

https://twitter.com/zinnurbuyukgoz/status/2001322822048551326

'Hemşerilerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız' diyen Büyükgöz, sürecin birlik ve beraberlik içinde, el ele yürütüldüğünü belirtti. Toplantıda söz alan mülk sahipleri ise sürece gösterilen yakın ilgi ve destek için Başkan Büyükgöz ve ilgili kurumlara teşekkür ederek güven mesajı verdi. Toplantı, mülk sahiplerinin sorularının tek tek yanıtlanmasının ardından karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi.