Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) üyeleri, yaz dönemi sonrası ilk buluşmada geleneksel kahvaltı programında bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Değirmen Tesisleri’nde yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, sektör temsilcileri ve paydaş kurum temsilcileri bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Programda; SAHA İstanbul’dan Nazım Yeni, Tayf Lab & Koza DAO’dan Ömer Aksu ve Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, üyelerle bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Geleneksel kahvaltı programının açılış konuşmasını yapan BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, yaz dönemi sonrasında düzenlenen etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doğrul, “Üyelerimizle bir araya geldiğimiz bu tür buluşmalar, hem sektörel birlikteliğimizi güçlendiriyor hem de yeni iş birliklerinin zeminini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde eğitimden girişimciliğe, dijital dönüşümden gençlere yönelik projelere kadar geniş kapsamlı faaliyetler planlıyoruz” dedi.

BİSİAD’ın yakın zamanda daha farklı etkinliklere de imza atacağını belirten Başkan Doğrul, katılımcılara teşekkür ederek, “BİSİAD ailesinin birlik ve dayanışması, bilişim sektörünün Bursa’da ve ülkemizde daha güçlü adımlar atmasının en önemli teminatıdır” diye konuştu.

Etkinliğe, BİSİAD üyelerinin yanı sıra MARSİFED Başkanı Osman Akın, TÜMKAD Başkanı Ülfet Öztürk ve İklim Değişikliği ve Politikaları Derneği Başkanı Faruk Polat da katıldı.

Program, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu ve yeni dönem faaliyetleri üzerine istişareler yaptığı serbest zamanla sona erdi.