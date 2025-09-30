Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Taşocak ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Arnavut kökenli iş insanları tarafından Bursa merkezli kurulan ARNİAD, kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerle hem iş dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini aktarıyor hem de kurumlar arası iş birliğini güçlendiriyor.

Bu kapsamda ARNİAD Başkanı Bayram Taşocak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Sadi Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette ARNİAD Başkanı Taşocak, Şadi Özdemir’e ARNİAD’ın bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ve kuruluş amaçları hakkında bilgiler verdi.

Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen buluşmada konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise ARNİAD’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.