Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, mülki idare amirlerinin devlet ile vatandaş arasındaki en güçlü bağ olduğunu vurgulayarak, fedakârlıkla yürütülen kamu hizmetlerinin toplumsal huzurun temeli olduğunu ifade etti.

BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla yayımladığı anlamlı mesajla mülki idare amirlerinin üstlendiği hayati göreve dikkat çekti. Vali Sözer, idarecilerin milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yaptığını belirterek, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve vatandaş odaklı yürütülmesinde kritik bir rol üstlendiklerini vurguladı.

Vali Sözer mesajında, idareciliğin yalnızca bir görev değil; fedakârlık, sabır ve kararlılık gerektiren onurlu bir hizmet anlayışı olduğunun altını çizdi. Zorlu şartlar altında, toplumun her kesimine eşit mesafede durarak hizmet sunan mülki idare amirlerinin, devletin gücünü, şefkatini ve adaletini sahada temsil ettiğini ifade etti.

Türk devlet geleneğinin köklü tecrübesinin çağdaş yönetim anlayışıyla harmanlandığını belirten Sözer, bu anlayış sayesinde kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini esas alan bir hassasiyetle yürütüldüğünü kaydetti. İdarecilerin bu yaklaşımının, kamu düzeni ve güvenine duyulan inancı daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

'Şehit idarecilerimizi rahmetle anıyoruz'

10 Ocak İdareciler Günü'nün, meslek dayanışmasını pekiştiren ve idarecilik mesleğinin taşıdığı ağır sorumluluğu bir kez daha hatırlatan anlamlı bir gün olduğunu belirten Vali Sözer, görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden idarecileri rahmet ve minnetle andı. Sözer, yurdun dört bir yanında milletin huzuru ve devletin bekası için fedakârca görev yapan tüm idarecilere teşekkür etti.

Mesajının sonunda Mülki İdare Amirliği mesleğinin mensubu olmaktan onur duyduğunu ifade eden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, tüm meslektaşlarının 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlayarak, kendilerine ve ailelerine sağlık, huzur ve görevlerinde başarılar diledi.