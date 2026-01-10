Çanakkale Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde yürütülen Anne Destek Eğitimi Programı, anne ve anne adaylarına ufuk saçıyor.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde yürütülen Anne Destek Eğitimi Programı kapsamındaki eğitimler sürüyor.

Program kapsamında haftada bir gün bir araya gelen anneler, çocuk gelişimi ve ebeveynlik sürecine ilişkin eğitimler alıyor. Anneler, yaklaşık üç saatlik eğitim programına katılırken çocukları ise Sosyal Yaşam Evi oyun odasında okul öncesi eğitim etkinliklerine katılıyor.

Anne Destek Eğitimi Programı ile annelere, çocukların gelişim süreçlerini desteklemeye yönelik bilgi ve beceriler kazandırılırken ebeveynlerin çocuklarıyla ev ortamında gerçekleştirebilecekleri etkinlikler konusunda da ailelere rehberlik ediliyor.

Programın sonunda, 8 Mart tarihinde düzenlenmesi planlanan sertifika töreni ile eğitimi tamamlayan annelere katılım sertifikaları takdim edilecek.

Çanakkale Belediyesi, anne ve çocukların gelişimini destekleyen eğitim programlarıyla ailelere yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.