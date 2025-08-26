Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 50 yıl aradan sonra yeniden hayat bulan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Pazaryeri Panayırı, üçüncü gününde adeta insan seline sahne oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik panayır alanına akın eden vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren meydanı hınca hınç doldurdu. Yediden yetmişe herkesin buluşma noktası haline gelen panayırda, adım atacak yer kalmadı.

Gıda ürünlerinden giyim ve ev eşyalarına, tarım makinelerinden yöresel lezzetlere kadar geniş bir yelpazede kurulan stantlar vatandaşların ilgisiyle dolup taşarken, panayır alanı Pazaryeri’nde uzun zamandır görülmemiş bir kalabalığa sahne oldu.

Vatandaşların yoğun ilgisi, Pazaryeri Panayırı’nı yalnızca bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma merkezi haline getirdi. İlçe halkı kadar çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de panayır coşkusuna ortak oldu.