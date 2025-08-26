Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2025-YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversitelere yerleşen gençler için bir tebrik mesajı yayınladı. Başkan Arı, üniversite giriş sınavları 2025-YKS’da başarı kazanarak çeşitli üniversitelere yerleşen bütün gençleri tebrik ederken, hepsinin ülkenin geleceği açısından önemli birer değer olduğunu vurguladı.NEVŞEHİR (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gençler, uzun yıllar devam eden bir çalışma ve mücadelenin sonucunda üniversite kapılarını sonuna kadar araladı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada önemli başarılara imza atarak hayatlarında yeni bir sayfa açacak olan bütün öğrencileri gönülden kutladı.

Başkan Rasim Arı açıklamasında gençlerin gösterdiği azim ve kararlılığın önemine vurgu yaparak “Bugün açıklanan YKS sonuçları neticesinde üniversiteye adım atan tüm gençlerimizi bütün kalbimle tebrik ediyorum. Eğitim hayatınızda ulaştığınız seviye ve gösterdiğiniz bu başarı, gelecekteki başarılarınızın teminatı olacak. Nevşehir’imizin gurur kaynağı olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi, her yıl binlerce öğrenciye kapılarını açarak, ülkemizin akademik eğitimine çok ciddi katkıda bulunuyor. Bu yıl da 2025-YKS sonuçlarına göre şehrimizde ki üniversitelere yerleşen öğrencilerimizi tebrik ediyor, üniversite yaşamlarında üstün başarılar diliyorum. Nevşehir, öğrencilere sunulan olanaklar ve sağlanan destekler sayesinde Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanından gelen gençler için cazip bir eğitim merkezi haline gelmiştir.

Sevgili Gençlerimiz; 2025-YKS sonuçlarıyla yeni bir yolculuğa çıkan bütün gençlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarınızla hem ailenizi hem de şehrimizi ziyadesiyle gururlandırdınız. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi’ni kazanan öğrencilerimize de hoş geldiniz diyor, huzurlu, verimli ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Yolunuz bahtınız açık, başarılarınız daim olsun.” ifadelerini kullandı.