Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Abdulkadir Çay, 33. Dönem 5. Genel Kurul açılışında Türk basınının geleceğine ilişkin önemli mesajlar vererek 'Gerçek gazetecilik sahada hayat bulur' dedi ve yapay zekânın doğru kullanıldığında sektöre güç katacağını vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Abdulkadir Çay'ın konuşmasıyla başladı.

Kurul üyelerinin katkılarıyla Basın İlan Kurumu'nun sektöre yön veren çalışmalarını sürdüreceğini belirten Çay, gazetecilikte sahaya inen, topluma dokunan ve özgün yayıncılığın önemine dikkat çekti. 'Bugün ayakta kalan yayınların ortak noktası sahicilik ve topluma karşı sorumluluktur' diyen Çay, yerelden beslenen ve dijital çağa entegre olmuş gazetecilik anlayışını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Dijital dönüşümün yalnızca teknik bir süreç olmadığını, içerik niteliğinin yükselmesi gerektiğini belirten Çay, yapay zekânın doğru kullanımının haberciliği güçlendireceğini ifade etti. Yapay zekâyı bir dezenformasyon aracı değil, doğrulanabilir haberciliği destekleyen bir kaynak hâline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kurum çalışmalarında 'adalet' ve 'istişare' ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayan Genel Müdür Çay, paydaşlara eşit mesafede durmanın sektörde güveni artıracağını dile getirdi.

Ekonomik sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Çay, yayıncıların mevcut gelirlerini korumakla kalmayıp yeni gelir kaynakları oluşturmak için yoğun çaba göstereceklerini belirterek, kurumun yalnızca mevzuat düzenleyen bir yapı olmayacağını; sosyal, ekonomik destekler ve yeni iş birlikleriyle basının yanında durmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.