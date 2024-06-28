İstanbul'un Beykoz ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçiminde başkanlığı kaybeden AK Partili eski belediye başkanı Murat Aydın, başkan seçilen CHP'li Alaattin Köseler ve yeni belediye yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Aydın, kendi döneminden 3 milyar 561 milyon lira borç bırakıldığına dair belediyeye asılan pankartın gerçeği yansıtmadığını savundu.

Aydın, "Sizi sözde bu borcun belgelerini 24 saat içinde yayınlamaya davet ettim. 240 saati geçti ve halen hiçbir belge sunmadınız. Üstelik bu yalanınızı Beykoz’un her yerini bu iftira afişleriyle doldurarak devam ettirdiniz. Yalancı ve müfteri olduğunuzu kabul ettiniz. Biz zaten biliyorduk ancak vatandaşlarımız da kirli ve iftiracı zihniyetinizi ispatlı şekilde görmüş oldu. Hemşehrilerimden özür dileyerek, bu iddialara cevap vermek adına bu paylaşımı yapmak durumunda kaldım" dedi.

Suç duyurusunda bulunacağını ve 3 kuruşluk tazminat davası açacağını belirten Aydın, şunları söyledi:



'BU BORÇ KALEMLERİ KESİN HESAP CETVELİNDE YOK'

"Fotoğrafını eklediğim, mevcut belediye başkanının imzasıyla meclise sunulan ve mecliste CHP’li meclis üyeleri tarafından da kabul edilen kesin hesap cetvelini neden internet sitesine yüklemediniz? İçinde tüm gelir ve giderlerin şeffaf şekilde yer aldığı bu belgeyi siz yüklemeyecekseniz, biz sosyal medya üzerinden paylaşabiliriz.

Birer sayfasını örnek olarak eklediğim Gelir ve Gider sayfalarında her bir kalemin bir kodu bulunmaktadır. Astığınız afişte yer alan 'Belediye Aleyhine Açılan Davalardan Doğan Borçlar' ve 'Gecikme Faizi' başlıklarıyla yazdığınız hayali borçların neden diğer kalemler gibi kodu bulunmamaktadır? Bu borç kalemleri kesin hesap cetvelinde olmadığı için mi? Peki meclis üyelerinizin de onayladığı kesin hesap cetvelinde yer almayan hayali bir şeyi neden borç gibi yazdınız? Yalan söylerken utanmadınız mı?"

'İSPATINI HUKUK NEZDİNDE DE YAPACAĞIZ'

"Beytaş’ın belediyeye olan borcunu neden hem Beytaş’ın, hem belediyenin ayrı ayrı borcu varmış gibi iki kez hesapladınız? Fazladan 2 milyar TL’yi aşkın bir borç uydururken hadi bize iftira etmeye utanmadınız, milletin size verdiği bu onurlu görevi yerine getirmek yerine bu kirli oyunlarla vakit geçirirken milletten de, kendinizden de utanmadınız… Allah’tan da mı korkmadınız, utanmadınız?

İftiralarınızı belgeleyemediğiniz için müfteri ve yalancı olduğunuzu ispatladınız. Şimdi bu ispatı hukuk nezdinde de yapacağız. Atılan iftira için suç duyurusunda bulunuyoruz ve 3 kuruşluk tazminat davası açıyoruz. 31 Mart itibariyle Beykoz Belediyesi’nin borçlarını hukuken tescil ederek, vicdanlarda müfteri ve yalancı olan bu zihniyetin, hukuken de yalancı ve müfteri olarak ilan edilmesi için mücadelemize başlıyoruz."