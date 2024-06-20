CHP Lideri Özgür özel özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlarken, CHP tabanında yeni tartışmalara neden olabilecek açıklamalarda bulundu. İlk seçimde kazanamaması durumunda Genel Başkanlık görevinden istifa edeceği açıklamasını yapan Özel, CHP'nin 47 yıldır ilk kez birinci parti durumuna geldiğine dikkat çekti. Seçmene kafa tutuman yaklaşımı reddettiğini ifade eden Özel, geçmiş yıllarda seçmene 'bidon kafalı' diyen, kendine bakmalı" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, EKOL TV'deki bir programda gündeme ilişkin soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu. Özel, partisinin genel başkan adaylığı kararını Manisa'daki evinde yaklaşık 3 saat düşündükten sonra tek başına aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıklarını görüşmeye dair bazı kesimlerden gelen eleştirilere değinen Özel, "Endişeler haklı ve dikkatli olmak lazım. Bu kutuplaşma ortamından beslenenler, normal bir siyasi düzlemde kendilerine yer olmadığını düşünenler var." diye konuştu.

Özel, eleştirilerde bulunanlardan birinin geçmiş yıllarda seçmene "bidon kafalı" dediğini belirterek "İyi ki onunla aramda böyle bir açı var. O, oy alamayınca hata bizde nerede demek yerine oy vermeyen seçmene bidon kafa diyen zihniyet. Zaten bu partinin 47 yıldır ilk kez birinci parti olmasının sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş." ifadelerini kullandı.

BAKAN ŞİMŞEK'LE GÖRÜŞECEKLER

Seçmene kafa tutan yaklaşımı reddettiğini kaydeden Özel, "Arkadaş seçmene sövüyor falan. Hiç duymadığı şeyler gibi olmuş gibi anlatıyor, sonra attığı iftira viral oluyor, her tarafta dolaşıyor sonra en yakının bile ona inanıyor falan. Bunlar kutuplaşma olmazsa yaşayamazlar, beslenemezler, geçinemezler. İki taraf birbiriyle sürekli çatışma halinde olsun biz de bu tarafa mermi satalım falan. Savaş ekonomisinden beslenenler. Boşuna endişeleniyorlar. Zaten bu içine girdiğimiz süreç ne bütün sorunları çözer, ne bütün tartışmaları bitirir ne biz gidip AK Parti ile koalisyon oluruz." şeklinde konuştu.

Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ekonomi programı çalışmayacaklarını, emekli ve asgari ücretlilerin sorunlarını görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktararak vergi reformu yapılması gerektiğini anlattığını, Erdoğan'ın ise konuyla ilgili olarak Şimşek ile görüşebileceklerini söylediğini ancak Şimşek ile henüz görüşmediklerini kaydetti.

BAHÇELİ'YE SERT ELEŞTİRİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik geçen günlerde kullandığı "Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin." ifadesini anımsatan Özel, "Ben AK Parti'nin 22 yıllık tahribatını yükleneceğim, Devlet Bey de bir kenara geçecek 'Bunlar iktidar, ben muhalefetim' diyecek. Yok öyle yağma. Muhalefete birlikte gidecek onlar. Ben öyle AK Parti'nin 22 yıllık yükünü sırtlanacak bir işin içine girmem." değerlendirmesine bulundu.

Özel, 31 Mart seçimlerinin ardından CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını belediyeye atadıklarına ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine gerekeni yapıp hemen başkanları aradığını belirterek, "Şu anki durumu söyleyeyim, bir tane böyle atama yok. Ben CHP Genel Başkanı olarak bu konuda çok kararlı olduğumu söyledim." dedi.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME ÖNCESİ SEZER'İ ZİYARET ETMİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir görüşmesinden önce 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret ederek protokol ile ilgili tavsiyeler aldığını anlatan Özel, "Bazı görüşmeler baş başa yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu baş başa görüşmelerle ilgili spekülatif olaylar oldu. Ben de partim ve ailem adına bundan endişe ettim. Bu karşı tarafın söylediği bir şey değil ama 'Önüne filancanın dosyasını koydu, o günden sonra şöyle oldu falan' diye bir laf çıkarıyorlar. Böyle bir şüphenin kimsenin sırtına yüklenmemesi için bir yöntem arıyordum. Ahmet Necdet Sezer'i ziyarete gittim." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME NOTLARI CHP'NİN KASASI VE ARŞİVİNDE

Özel, Erdoğan ile yaptıkları görüşmede kendisine yalnızca CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan'ın eşlik ettiğini, sonrasında Tan'ın notlarını partinin kasasına ve arşivine koyduklarını dile getirdi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde 28 Şubat davası hükümlüsü generallerin tahliye edilmesi hususunu dile getirdiğini bildiren Özel, Erdoğan'dan aldığı mesajlardan bu tahliyelerin gerçekleşeceğini hissettiğini söyledi. Özel, görüşmelerinin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine "Gerekirse devam eder." diyerek şunları söyledi:

"Türkiye siyasetinde normalleşe diye nitelenen, Türkiye'nin birinci partisiyle ikinci partisinin ve diğer partilerinin bayramda birbirlerini araması, önemli gördüğü hususlarda randevu alıp gitmesi, randevu talep ediliyorsa vermesi, bunun bir sonucu olarak hiç olmazsa Anıtkabir'de bir el sıkışma, 23 Nisan resepsiyonunda bir çay içme, 29 Ekim resepsiyona iştirak etme gibi olması gereken minimum standartlar devam edecek. Bunun olmaması ayıp, ben öyle bir fotoğrafın parçası olmak istemiyorum."

"İKTİDAR OLAMAZSAK GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞIM"

Özel, koalisyon anlamında önceki seçimdeki hataları yapmamak gerektiğini vurgulayarak, "İttifak olacaksa günü gelince düşünülür. İttifak yapmadan önce bir basküle çıkmak lazım. Kaç kiloyuz değil mi? Birisi 45 kilo, birisi 5 kilo basıyorsa, o 5 kiloluğa 25 kilo muamelesi yapınca 45 kilolukta başka bir kayıp oluşuyor." şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerin ardından İyi Parti eski genel başkanı Meral Akşener'in kendisini aramadığını anlatan Özel, Ramazan Bayramı'nda Akşener'i arayıp bayramını tebrik ettiğini, Akşener'in ise seçim nedeniyle kendisini tebrik ettiğini kaydetti.

Özel, "İlk genel seçimler olacak. O genel seçimde parti birinci parti olmazsa, iktidar olmazsa genel başkanlığı bırakıyorum." sözleriyle programa veda etti.