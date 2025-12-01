İktidarın başlattığı İmralı süreci devam ederken, geçinemeyen vatadnaşları ve muhalefet 'erken seçim' istemeye devam ediyor. Vatandaşları olası seçim sonuçlarını merak ederken, anket firmaları çalışmalarına hızla devam ediyor. THEMİS Araştırma 18 - 27 Kasım tarihleri arasında 15 ilde gerçekleştirdfiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Seçmenlere hem "bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz", "kendinizi siyasi eğilim olarak nasıl tanımlarsınız", "ülkenin en önemli sorunu nedir" ve "ülkedeki hukuk sisteminde adil kararlar alınıyor mu" sorularını soruldu.

'BUGÜN SEÇİM OLSA...'

"Bugün seçim olsa..." sorusuna verilen yanıtlarda kararsız seçmenlerin oyları dağıtılınca CHP'nin AKP'nin 6,5 puan önünde birinci parti olarak yer aldığı görülürken, DEM Parti'nin 3'üncü, Zafer Partisi'nin 4'üncü, İYİ Parti'nin ise 5'inci olduğu görüldü. MHP ise oyların sadece 4,7'sini alarak 6'ncı sırada yer aldı.

'Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

CHP: Yüzde 34,9

AKP: Yüzde 28,4

DEM Parti: Yüzde 11,8

Zafer Partisi: Yüzde 6,9

İYİ Parti: Yüzde 5,3

MHP: Yüzde 4,7

Yeniden Refah: Yüzde 4,3

TİP: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 1,8

Vatandaşların "kendinizi siyasi eğilim olarak nasıl tanımlarsınız" sorusuna vrediği yanıtta "Atatürkçü" olarak tanımlayanların oranı yüzde 25,9. 'Milliyetçi' diyenlerin oranı ise yüzde 15,6.

Katılımcıların "Ülkenin en önemli sorunu sizce nedir" sorusuna ise Geçim Sıkıntısı, Pahalılık ve Yargı/Hukuk/Adalet yanıtları ilk üç sıra da yer aldı.

"Size göre ülkedeki hukuk sisteminde adil kararlar alınıyor mu" sorusuna ise verilen yanıtların yüzde 59,6'u "Hiç adil karar yok" oldu. 'Adil karar alınıyor' diyenlerin oranı yüzde 4,9 olurken, cevap yok diyenlerin oranı 35,6 oldu.