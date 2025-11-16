Kilis'teki mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu için 2 bin 265 yıl hapis cezası istenen İBB iddianamesi üzerinden iktidara sert sözlerle yüklendi. Bin günlük seçim kampanyası yapacaklarını da belirten Özel, son yerel seçimleri anımsatarak "Yerel yönetimlerde Türkiye’nin yüzde 65'i değişti; sıra şimdi iktidarı değiştirmekte. Sıra milletin yüzünü güldürmeye, halkın iktidarını kurmaya geldi" dedi.

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreciyle başlattığı mitinglerin 70'incisi Kilis'te düzenledi.

Miting, bugün saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Mitingde yoğun katılım gözlemlendi.

Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.



İMAMOĞLU: BİR KİŞİ KAYBEDECEK MİLLET KAZANACAK

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan aktardı.

"Siyaset artık, sorunların çözümü için en akılcı yolu bulma, milletin derdine derman olma mücadelesidir. Siyaset artık, milletimizi ortak akılda, ortak hedeflerde birleştirme, bu amaçla siyasi partileri de aşan bir büyük buluşmayı sağlama mücadelesidir.

Milletimiz, iktidarın baskı ve zulümle muhalefeti saf dışı bıraktığı bir sözde demokrasiyi kabullenmedi, kabullenmeyecek. Atatürk'ün emaneti Cumhuriyeti yok etmeye çalışan bir avuç insan, hırslarına ve milletin sağduyusuna yenilecekler.

Yargının arkasına sığınıp beni 2 bin 352 yıl hapiste tutma hayalleri kuranlara, ‘Yüreğiniz yetiyorsa beni ve arkadaşlarımı milletin gözü önünde, canlı yayında yargılayın' diyorum, kaçıyorlar.

Koltuklarını korumak için bizleri tutsak ettiklerinin, hukuktan ve demokrasiden geriye kalan ne varsa hepsini yok edecekleri yeni bir dönemi başlatma niyetlerinin itirafnamesidir. Başaramayacaklar.

Kirli planları bozulacak, hevesleri kursaklarında kalacak. Milli iradeye yönelik her türlü darbeye karşı, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyenler kazanacak. Milletin vicdanında ve gönlünde karşılık bulan sesi kısmaya kimsenin gücü yetmez.

Herkes için, her yerde adaleti ve hürriyeti hâkim kılmak için yola çıkanlar kazanacak. Bu ülkenin kaynakları bir avuç insanın kontrolünde olmasın, herkes refaha, bolluk ve berekete kavuşsun isteyenler kazanacak. Bir kişi kaybedecek, bu aziz millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak."

MANSUR YAVAŞ'TAN DAVALAR İÇİN 'CANLI YAYIN' ÇIKIŞI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mitinge katılarak açıklamalarda bulundu.

Yavaş açıklamasında şunları söyledi:

"Bugünkü iktidar, seçimden önce 'bizden olmazsanız hizmet alamazsınız' diyerek halkı korkutmaya çalıştı. Aynı şey 2019'da Ankara'da da yapıldı. 'Terörist yönetir, sosyal yardımlar kesilir' diyerek her türlü iftirayı attılar.

Bu başarıdan sonra tüm CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar başladı. Oysa biz diyoruz ki: Dokunulmazlığımız yok, yargılayın; ama adaletle yargılayın. Gizli kalması gereken dosyalar televizyonlarda dolaşırken, belediye başkanlarımız kendilerini savunamıyor. Bu, adalet değildir.

Ülkede yargı zayıflamış, ekonomi çökmüş, sistem bozulmuştur. Buna rağmen iktidar kendi yolsuzluklarını görmezden gelirken, CHP'li belediyeleri hedef göstermeye devam ediyor. Oysa suç işleyen kim varsa elbette cezalandırılsın; ama herkes için aynı adalet işlesin. Bizim tek talebimiz budur.

Son olarak, madem iddianameler açıklandı, deliller toplandı; tüm belediye başkanlarımızı tutuksuz ve canlı yayında yargılayın ki millet gerçeği görsün.

Ben inanıyorum ki bu ülke çok yakında adaletin herkese eşit uygulandığı bir iktidarla tanışacak. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Güzel günlerde buluşmak üzere, Allah'a emanet olun."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU İDDİANAMESİNE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis mitinginde konuştu.

Özgür Özel, emekli maaşının açlık sınırından 8 bin TL aşağıda olduğunu ifade ederek, "Emekliler öyle bir haldeki; yıllarca emek ettiler, şimdi emeklerinin karşılığını almak yerine devlet emekliyi unuttu, sırtını döndü” dedi.

Özgür Özel, "Artık Kilis ve Ankara değişti. Yerel yönetimler ile Türkiye'nin yüzde 65'i değişti. Sıra iktidarı değiştirmeye geldi. İşçinin, çiftçinin, memurun yüzünü güldürmeye, hepsini kurtarmaya, halkın iktidarını kurmaya, CHP'yi iktidar yapıp milletin yüzünü güldürmeye geldi” diye konuştu.

Avrupa Birliği'nde 13 milyon işsiz olduğunu, Türkiye'de ise 13,5 milyon işsizin bulunduğunu ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meydanın yüzde 70'i emekli. Bu AK Parti geldiğinde emeklilerin aldığı en düşük maaş 8 çeyrek altındı. Şimdi 1,5 çeyrek altını zor alıyor. Bakın inanmayan yarın 22 yıl önceki emekli maaşını alsın sarrafa gitsin. Ben gidiyorum, Tayip Bey kızıyor. Hesap makinesini alıp sarrafa sorsunlar. Tam 8 çeyrek altın maaş alıyor. Buna can dayanmaz. 8'den 7'ye gerilese neyse, 1,5 çeyrek altına gerilemiş.

Asgari ücret 7'den 2 çeyrek altına geriledi. 5 çeyrek altın kayıp. Bunun için yoksulluk sınırının 92 bin TL olduğu bir dönemdeyiz. Bir eve bu para girmiyorsa olmaz. Bakın bir ulus, bir şehir yoksullaştı. Kilis'te meydanda miting yapıyoruz. 90 bin TL üzerinde maaş alan bir kişi el kaldırıyor. Onun için bunları öyle ya da böyle çözmemiz lazım. Enflasyon Türkiye'de var ama dünyada var diyorlar.

Vallahi yalan. Yoksullukta ve enflasyonda Avrupa birinciyiz. Dünyada 200'den fazla ülke var, sadece 5'inin enflasyonu var. Bütün dünyanın durumu bizden iyi. Öyle bir noktadayız ki gıda enflasyonu dünya ortalamasının 7 katına çıkmış. AB'de 13 milyon işsiz var. Türkiye'de tek başına 13,5 milyon işsiz var. Bu becerisizliğe karşı sandığı getirerek iktidarı değiştirmenin tek çare olduğunu düşünüyoruz."

İBB dosyasındaki iddianamede yolsuzluktan eser olmadığını söyleyen Özel, “Buradan bir kez daha söylüyorum. Ergenekon ne kadar kumpas ise İBB dosyası o kadar kumpastır. Nasıl ki vaktin görev yapmış komutanı İlker Başbuğ'a terörist dedi bunlar, Mustafa Balbay'a terörist deyip müebbet verdiler. Ne oldu benim arkadaşlarım, komutanlar, alnı açık başı dik geziyorlar. FETÖ'cü savcılar sıçan gibi Amerika'ya kaçtılar. Buradan söylüyorum, geleceğim bir daha bu otobüsün üstüne çıkacağım. Doğru bildiğimizi söylemekten şaşmayacağım. Gördünüz mü arkadaşlarımız masumdur. Bu iddianame çöp oldu diye söyleyeceğim. Bir ay sonra insan içine çıkamazsın diye söylüyordu bana, aha şimdi görüyorsunuz Kilis'teyim. Kimsenin yüzüne bakamazsın diyordun bak ben gözlerinizin içine bakarak söylüyorum. Arkadaşlarımız masumdur. Bu iftiralara teslim olmayacağız. Sadece beyanla dünya kadar arkadaşımızı tuttular. İddianame yazıldı, deliller toplandı. Kimsenin kaçacak hali yok. Bir tutuksuz yargılama yapılmalı ve bu zulüm bitmelidir. Her birimiz asla bu kumpas karşısında arkadaşlarımızı yalnız bırakma niyetinde değiliz. Sonuna kadar 19 Mart darbesine direneceğiz. Hak yerini bulana kadar mücadele edip hakkımızı alacağız ve iktidara geleceğiz. Bunun başka çaresi yok' 'diye konuştu.

CHP’ye kapatma davası açmaya çalıştıklarını söyleyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim partimi kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi o eski günleri unutuyorlar. Az daha 15 Temmuz’da devleti kaybettiriyorlardı bize. Ona rağmen ben hiçbir partinin kapatılmasını doğru bulmam, ömür boyu buna karşı çıktım. İnşallah güçlü bir anayasa yapacağız ve oraya partileri millet açar, millet kapatır diyeceğiz. Şimdi CHP'ye kapatma davası açmaya çalışıyorlar. Bunu Kenan Evren yaptı. Şimdi onun milletin gönlündeki yerine bak bir de partimizin milletimin gönlündeki yerine bak. Şimdi 19 Mart darbecileri partiyi kapatmaya çalışıyorlar. 19 Mart darbesi geleceğin hükümetine yapılıyor. 19 Mart darbesi seçimden sonraki cumhurbaşkanına ve onun partisine yapılıyor. Bu 19 Mart darbesine karşı direnmeye devam edeceğiz. Size söz veriyorum güçlü yurttaş, güvenli gelecek, kazanan Türkiye diye yola çıkıyoruz. 15 gün sonra programı yenileyerek artık sorunları değil çözümleri anlatacağız. Gerekirse 1000 günlük dünya tarihin en büyük seçim kampanyasını yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar iktidarı değiştireceğiz. Bu ülkenin başına bir CHP'li cumhurbaşkanı getireceğiz. Ardından tarafsız cumhurbaşkanı getirip parlamenter sistemi kuracağız. Bir devri kapatacağız."