CHP 39'uncu Olağan Kurultayı bugün Ankara Arena'da gerçekleştirildi. Yapılan kurultay kapsamında CHP'liler genel başkanlarını seçmek için bir araya geldi.

Özgür Özel, tek aday olarak girdiği CHP'nin 39'uncu kurultayında 1333 geçerli oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı seçildi. 24 tane oy ise geçersiz sayıldı. Özel, böylece bir yılda üçüncü kez, son iki yılda ise dördüncü kez genel başkan seçilmiş oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39’uncu Olağan 'Şimdi İktidar Zamanı' Kurultayı’nda konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, “‘Birlikte geçtik köprülerden, birlikte türküler söyledik. Birlikte göğüsledik zoru biz. Güzeli birlikte düşledik. Sesimiz kısık çıktı bazen. Yine de türküler söyledik. Sendeledik yolda ilerlerken ama hiç geriye dönmedik. Kim demiş sustuk, kim demiş sustuk? Kim demiş direnmeyip teslim olduk?’ İşte teslim olmayanlar burada. İşte direnenler burada. Merhaba dostlarım, merhaba, merhaba. İki yıl sonra yine omuz omuza, yürek yüreğe aynı salondayız. İki yılda kara kışlardan, dar yollardan geçtik. Bize ömür biçenler oldu. ‘Dayanamazlar, dağılırlar’ dediler. ‘Vazgeçerler’ dediler. ‘Teslim olacaklar’ dediler. Ama yine buradayız, ayaktayız. ‘Bin kere budadılar körpe dallarımızı. Bin kere kırdılar. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Bin kere korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.’ Hepiniz Cumhuriyet Halk Partisi’nin muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: KİMSE BİZİ YENİLGİYE ALIŞTIRAMAYACAK

Kurultaya davet edilip katılmayan Kılıçdaroğlu'nun Sabah'a verdiği röportaja ilişkin ise Özgür Özel'in neler diyeceği merak ediliyordu. Özel, Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden, "CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri milleti saracak ya da bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak" tepki gösterdi.

'A, B VE Z PLANI DA İMAMOĞLU'DUR'

Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesine de değinen Özel, İmamoğlu'nun tek adaylarının olduğunun altını çizdi. Özel, "Adayımızın sesinden, resminden korkuyorlar. Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A, B ve Z planı da İmamoğlu'dur. İmamoğlu milletin adayıdır. Ekrem İmamoğlu'nu alt edeceksen karşısına çıkacaksın, hodri meydan! Çık karşına. Saray'ın adamı meydana çıkmalı" dedi.

İBB iddianamesinde 'Özgür gelecek' pankartı açıldığında 'güzel günler göreceğiz, güneşli günler' göreceğiz söylemlerinin yer almasına değinen Özel, "İddianamede; 'Bunu önceden planladık. Ülkenin yönetimini değiştirip, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmayı planladıkları' yazılmış. İşte geldik buradayız. İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. Cesareti olan çıksın karşımıza" yanıtını verdi.

Seçmen kitlesine dair de konuşan Özel, "Artık yüzde 25 değiliz, yüzde 40'a uzanan bir seçmen kitlemiz var. Bu sofrada herkese yer vardır. Hep birlikte yürüyeceğiz. Bizim yanımızda millet var" dedi.

AKP, MHP ve DEM Parti'den oluşan 3'lü heyetin İmralı'ya gitmemesine ise Özel, "Komisyon 18 toplantı yapmıştır, ancak halen kayyumlar var. İmralı'ya gitme fikri bu ortamda uygun olmamıştır. Partimizin aldığı karar yıkıcı değil, yapıcıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti ile görüşürken bizi terörist ilan etmişlerdi. Büyük bir Türkiye ittifakı bizim açımızdan önemlidir. Komisyon önerisini de dile getiren partiyiz. Komisyon 18 toplantı yapmıştır, ancak halen kayyumlar var. İmralı'ya gitme fikri bu ortamda uygun olmamıştır. Partimizin aldığı karar yıkıcı değil, yapıcıdır.