Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda Genel Başkan Özgür Özel'in yaptığı konuşmayla başladı. Program ve tüzük değişikliğinin oylandığı ilk gün programı seyircisiz gerçekleştirildi.

Üç gün sürecek olan kurultayın sloganı "Şimdi iktidar zamanı".

Kurultayın ilk gününde, partinin yeni programı ile Parti Meclisi'nin üye sayısını 60'dan 80'e çıkaran tüzük değişikliği oylanarak kabul edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti programının 17 yıl sonra değiştiği kurultayı açış konuşmasında, amaçlarının iktidar olup, Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir hükümet programı çıkarmak olduğunu söyledi.

Kurultaya davetli olan önceki genel başkanlardan Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

Hikmet Çetin de sağlık sorunları nedeniyle salonda yoktu.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Ankara, İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye başkanı kurultaya katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Divan Başkanlığı'na seçildiği kurultayda, yeni parti programı ve bazı tüzük değişiklikleri gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tüzükte tanımlandı.

Gölge kabine MYK dışına çıkarıldı, PM üye sayısı 80 oldu

Kurultayda, Parti Meclisi'nin üye sayısının 80'e çıkarılması dahil 15 maddelik tüzük değişikliği yapıldı.

Parti Meclisi'nin 60 olan üye sayısı 80'e çıkarıldı.

Bir başka değişiklikle de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tüzükte tanımlandı. Ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu içinde yer alan "gölge kabine"nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlanması da kabul edildi.

Kurultayın ikinci gününde genel başkan seçimi, üçüncü gününde ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. PM seçimi, çarşaf liste ile yapılacak.

Genel Başkan Özgür Özel'in bir anlamda tercihini belirten 70 kişilik "anahtar liste" çıkarması bekleniyor.

Buna göre Parti Meclisi'ne Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) kontenjanından seçilen üye sayısı 8'den 10'a çıkarıldı.

Genel Başkan BKSP kontenjanından 15 aday önerecek ve delegeler bunların arasından 10 kişiyi seçecek.

Yapılan bir başka değişiklikle de, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile iştiraklerinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, müdürler ile danışmanların il, ilçe kongrelerinde il, ilçe başkan adaylığı engellendi.

Tüzüğün kotaları düzenleyen maddesinde yapılan değişiklikle gençlik kotası uygulamasında yaş aralığı yeniden düzenlendi.

Buna göre yüzde 25'lik gençlik kotası korundu, ancak, yüzde 10 olarak uygulanan 18-25 gençlik kolları yaş aralığının üst sınırı 30'a; yüzde 15 olarak uygulanan 25-40 çalışma çağı yaş aralığının alt sınırı 31'e yükseltildi.

4 Temel başlık

Kurultayda kabul edilen yeni parti programında 4 ana başlık yer alıyor.

"Demokrasi, Yönetim ve Adalet" politikaları ile aktif yurttaşlığa dayalı demokratik yönetim ve herkes için adalet amaçlandığı ifade ediliyor.

"Kalkınma ve Ekonomi" politikaları ile, üretim odaklı ve dönüştürücü bir anlayışla, tüm toplumun hep birlikte zenginleşmesine olanak sağlayan kapsayıcı kalkınma hedefine vurgu yapılıyor.

"Sosyal Devlet" politikaları ile, herkes için haysiyetli bir yaşam, toplumsal eşitlik ve kapsayıcılık hedeflenirken, "Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" politikaları ile saygın, güvenli, dirençli ve kazanan Türkiye öngörülüyor.

CHP programında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine "güçlendirilmiş parlamenter sistem" hedefine yer veriliyor.

Özel tek aday

CHP'de tek genel başkan adayı, iki yıldan uzun süredir bu görevi sürdüren Özgür Özel.

Kurultayda esas yarış Parti Meclisi için olacak.

Ancak parti içi muhaliflerin karşı liste çıkarması beklenmediği için bu yarışın da bireysel düzeyde kalacağına dikkat çekiliyor.

Sekiz üye ise "genel başkan kontenjanı" olarak da adlandırılan Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden seçilecek.

Özel, PM ile YDK listesini belirlemek ve diğer kurultay hazırlıkları için yoğun bir çalışma yürüttü, son dönemde dış programlarını en aza indirdi.

'Gençliğin enerjisiyle, tecrübeyi birleştirmemiz lazım'

Kurultayda belirlenecek yöneticiler, aynı zamanda CHP'yi 2028 veya öncesinde yapılan bir seçime taşıyacak kadrolar olacak.

Genel başkan seçildiği Kasım 2023'deki kurultaya "değişim" sloganıyla giden Özgür Özel, parti yönetiminde genç ve kadınlara ağırlık vermiş, "gölge kabineyi" de içine alan geniş bir MYK belirlemişti.

Özel'in, parti tüzüğü doğrultusunda "genç ve kadın" kotasını eksiksiz uygulaması bekleniyor.

Ancak "deneyim eksikliği" eleştirilerine karşı, yetkili organlarda yaş ortalamasının yükseltileceği belirtiliyor.

Gençlik kotası için yaş sınırının 18-40 arası olduğuna dikkat çekiliyor, PM'de 30 yaş üstü ağırlığının artacağı konuşuluyor.

Parti aleyhine açılan davalar ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İddianamesi'ndeki "kapatma ihbarı" da dikkate alınarak parti yönetiminde bazı deneyimli hukukçu siyasetçilere yer verilmesi bekleniyor.

CHP kulislerinde, bu değişim, "Parti zor bir süreçten geçiyor. Onun için gençliğin enerjisiyle tecrübeyi birleştirmemiz lazım" sözleriyle dile getiriliyor.

Geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde de yer alan Engin Altay, Bülent Tezcan, Seyit Torun gibi tecrübeli isimlerin de aralarında olduğu partililerin PM listesinde yer alabileceği konuşuluyor.

Ayrıca, kamuoyunda tanınmış, alanında uzman bazı isimlerin de yönetimine taşınacağı belirtiliyor.

Soruşturmalar nedeniyle olası gözaltı ve tutuklamalara karşı PM'de ve daha sonra belirlenecek MYK'da "dokunulmazlık" nedeniyle milletvekili sayısının artırılacağı ifade ediliyor.

Dilek İmamoğlu PM'ye girebilir mi?

CHP kulislerinde tartışılan bir başka konu ise 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun PM'de yer alıp almayacağı.

Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler de dahil pek çok parti yöneticisi, Dilek veya Ekrem İmamoğlu'ndan böyle bir talep duymadıklarını söylüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve çocuklarını da hedef alan iddialar nedeniyle zor bir süreçten geçtiğine işaret eden bazı parti kurmayları, "Belki bunlara daha güçlü yanıt verebilmek, belki kendisine de yönelik olası tehditlere karşı PM bir güvence olabilir mi? Ama bu yanlış anlamalara müsait bir durum olur" diyor.

İmamoğlu'na yakın isimlerin partinin yönetim kadrolarındaki ağırlığını koruyacağı da belirtiliyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi ve İmamoğlu'nun danışmanı Serkan Özcan'ın PM'ye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

'Kılıçdaroğlu dışarıdan değil, gelip aday olarak konuşsun'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Kasım'da TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesi için İmralı'ya gönderdiği heyete partinin üye vermemesini eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu partililere yönelik soruşturmalarla ilgili, "İftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmeli" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun kurultay öncesi bu sözleri ve görüşlerini içeren bir video mesaj paylaşması da CHP'de tartışma yarattı.

CHP yönetimi de Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına son derece tepkili.

Birçok parti yöneticisi, genel başkan adaylığının yapılan son tüzük değişikliği ile daha da kolaylaştırıldığına dikkat çekti ve Kılıçdaroğlu'nun sadece eleştirmek yerine aday olup delegeleri ikna etmesi gerektiğine işaret etti.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olması beklenmiyor.

CHP'ye katılan milletvekilleri de PM'ye girebilir

2023 seçimlerinde ittifak ortağı olan partilerden CHP'ye geçen bazı milletvekili ve siyasetçilerin de parti yönetim listelerinde yer alacağı konuşuluyor.

Parti kulislerinde PM'ye girecek isimler arasında DEVA Partisi kökenli İstanbul Milletekili Evrin Rızvanoğlu, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Demokrat Parti kökenli İzmir Milletvekili Salih Uzun ve eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem sayılıyor.

CHP'de 2023 seçimlerindeki yenilginin ardından "ittifaklara" şimdilik mesafeli duruluyor.

Bunun yerine yerel seçimlerde başarıyı getiren "taban ittifakının" genişletilmesi gerektiği savunuluyor.

Bazı parti kurmayları, transfer edilen siyasetçilerin parti yönetiminde yer verilmesi gerekliliğini "taban ittifakı" yaklaşımına bağlıyor.

MYK küçülecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2023 kurultayının ardından "gölge kabine" oluşturarak bu isimleri MYK'ya almış, kurulun üye sayısı 14'ten 24'e çıkmıştı.

Ancak gölge kabineden istenen verimin alınmadığı uzun süredir parti kulislerinde de konuşuluyordu.

Kurultay sonrası ise gölge kabine MYK dışına çıkarılacak ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne kaydırılacak.

"Gölge kabine" yerine, temel politikaların belirleneceği "masa" veya "komisyon" şeklinde bir yapılanmaya gidilmesi planlanıyor.

MYK'nın ise daraltılarak 13-14 üyeden oluşabileceği belirtiliyor.