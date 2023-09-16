Bayrampaşa Belediyesi ve Deniz Feneri Derneği işbirliği ile Bosnalı öğrenciler için hazırlan eğitim malzemesi ve kıyafet yüklü yardım TIR’ı Bosna-Hersek’e gönderildi. Yardım TIR’ını uğurlama töreninde konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Balkan coğrafyası bizim için çok önemli. Oradaki kardeşlerimizi bugüne kadaryalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız” dedi.



Deniz Feneri Derneği ve Bayrampaşa Belediyesi işbirliği ile Bosnalı öğrenciler için hazırlanan eğitim malzemesi, kıyafet ve oyuncak yüklü TIR, İstanbul’da düzenlenen törenle Bosna-Hersek’e uğurlandı. Törende konuşan Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Balkan coğrafyası bizim için çok önemli. Türkiye olarak oradaki kardeşlerimizi bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Deniz Feneri ile birlikte yardım TIR’ımızı Bosna-Hersek’e gönderdik. TIR’da oradaki yetimlerimiz veöğrencilerimiz için gerekli olan her şey var. Biliyorsunuz, Türkiye, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, yardıma ihtiyaç duyan bütün ülkelere maddi ve manevi her türlü desteği veriyor” ifadelerini kullandı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz de Libya ve Fas’ta yaşanan afetler sonrası ekiplerin sahada çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Bosna Hersek’e yönelik yardımlar hakkında konuşan Cengiz, “Yardım TIR’ımızda 50 bin parça tekstil malzemesi bulunuyor. Bosnalı yetimlerimize 400 tablet, tam donanımlı 400 kırtasiye setimiz var” açıklamasında bulundu.

Konuşmalarının ardından Aydıner ve Cengiz, ekiplere eşlik ederek TIR’a yardım kolisi yükledi. Giysiden tablete, kırtasiye ürünlerinden oyuncağa kadar birçok farklı malzemenin yer aldığı yardım TIR’ı tören sonrası Bosna

Hersek’e hareket etti.