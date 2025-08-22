Batman'da Sason Kaymakamlığı ve Sason Belediyesinin birlikte organize ettiği halk buluşmaları kapsamında ilçedeki ilk halk buluşması Cumhuriyet meydanında yapıldı.BATMAN (İGFA) - Batman'da Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, kurum müdürleri ve ilçe halkı ile buluştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada konuşan Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçedeki birlik ve beraberliği pekiştirmek için bu tür buluşmaları organize ettiklerini belirterek bundan sonra Sason meydanında olduğu gibi birlik, beraberlik ve kardeşliğin de bir arada olmasını istedi.

SASON KAYMAKAMINA FAHRİ HEMŞERİLİK ÜNVANI

Halk buluşmaları kapsamında Sason Kaymakamı Furkan Başar’da Sason Belediye Başkanı İrfan Demir tarafından “Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı” verildi.

Sason Belediye Meclisinin oy birliği kararıyla, ilçenin sorun ve ihtiyaçlarının çözümüne yönelik duyarlılığı ve Sason Belediyesi’ne sunduğu katkılarından dolayı Başar’a 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/r maddesi gereğince “Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı” vermeyi uygun gördüklerini belirten Başkan Demir, Başar’a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı müteşekkir olduklarını belirtti.

Fahri hemşehrilik beratını alan Kaymakam Başar, bundan sonra bir Sason’lu olarak ilçeye daha fazla hizmet etmeye çalışacağını kaydetti. Kaymakam Başar, “Bu kıymetli hemşerilik beratını takdim eden başta Belediye Başkanımız olmak üzere, Belediye Meclis Üyelerimize ve değerli Sason’lulara gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte ilçemiz için hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.