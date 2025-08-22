Ankara'da Keçiören Belediyesi ekipleri ilçe genelinde geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda cadde, sokak, park ve bahçelerde yürütülen çalışmalarda yollar tazyikli suyla yıkanarak tozdan arındırıldıANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde çöp konteynerlerinin çevresi temizlenip dezenfektesi yapılarak konteynerler daha hijyenik bir hale getirildi.

Keçiören Belediyesi'ne bağlı ekipler araçların giremediği dar sokak ve ara bölgelere ise süpürge personeli yönlendirilerek dip köşe kapsamlı bir mıntıka temizliği yaptı.

İlçe genelinde temizlik ekiplerince yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Temizlik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Altyapısıyla, asfaltıyla, kaldırımıyla, peyzajıyla yepyeni bir Keçiören için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemiz genelinde başlattığımız temizlik seferberliği, vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatını sürdürmesi için büyük bir özenle yürütülüyor. Ekiplerimiz, cadde ve sokaklarımızdan parklarımıza kadar her noktada titizlikle çalışarak tazyikli suyla yıkama, dezenfeksiyon ve detaylı mıntıka temizliği yapıyor. Temiz bir ilçe hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.