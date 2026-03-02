Türkiye Basketbol Ligi'nde zirve takibini sürdüren Çayırova Belediyesi, ligin 26. hafta karşılaşmasında deplasmanda Ce Me Fe Gold Haremspor'a konuk oldu. Temsilcimiz, mücadeleden 73-82'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon şampiyonluk mücadelesine devam eden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, deplasmanda karşılaştığı Haremspor'u yenerek, zirve yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Beylikdüzü Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya, baş antrenör Ender Aslan öncülüğünde Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Hakan Yapar ve Nysier Brooks ilk beşi ile başlayan Çayırova Belediyesi, maça hücumda ve savunmada hızlı girdi, ilk periyodu da 15-24 önde kapattı. İkinci periyotta da başarılı hücum performansına devam eden Çayırova Belediyesi, devreye 27-43'lük üstünlükle devam etti.

BROOKS'TAN 22 SAYI

İlk iki periyotta elde ettiği üstünlüğü maç boyunca devam ettiren Çayırova Belediyesi, karar periyoduna da 41-57'lik üstünlükle geçti. Son çeyrekte Haremspor, hücumda daha üretken olsa da karşılaşma boyunca elde ettiği skor avantajını sürdüren Çayırova Belediyesi, maçı da 73-82 kazanmayı bildi. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 22 sayılık performansıyla Nysier Brooks olurken, Roberto Gallinat'ın 17, Enes Berkay Taşkıran'ın 15 ve Hakan Yapar'ın 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.

Ligin ilk sırasında bulunan Gaziantep Basketbol'un kaybetmesiyle, zirveyle arasındaki galibiyet farkını bir maça indiren Çayırova Belediyesi'nde maç sonunda büyük bir sevinç hakimdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Deplasmanda Haremspor'u mağlup ederek önemli bir galibiyete daha imza atan basketbol takımımızı yürekten kutluyorum' dedi.