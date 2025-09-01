İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca’da düzenlenen Bardacık Festivali’nde üreticiye destek mesajı verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca’da bu yıl ikincisi düzenlenen Bardacık Festivali’ne katıldı. Başkan Tugay, İzmir'de üreticinin her zaman yanında olduklarını belirterek “Bu ülkeye, şehrimize, insanlarımıza sahip çıkacağız. Üretilen her ürünü daha değerli hale getirmek bizim boynumuzun borcu. Sanmayın ki herhangi birinin oyunu karşısında boyun eğeceğiz. Duruşumuz dik olacak, onurlu olacak. Gece gündüz çalışacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca'nın tarımsal kimliğini ön plana çıkarmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bardacık Festivali'ne katıldı. Karacaağaç köyünde düzenlenen festivalde, Başkan Tugay'ı; Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ile köylüler davul ve zurna eşliğinde karşıladı. Üzerinde yöresel kıyafetler bulunan çocuklar da ellerinde içi meyve dolu sepetlerle festivalin yapılacağı meydana kadar Tugay'a eşlik etti. Yurttaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Tugay, köy sakinlerinin sorunlarını dinledi, üreticiden alışveriş yaptı. Köy meydanındaki program halk dansları gösterisi ile başladı.

“KÖYLÜ VE ÜRETİCİ HAK ETTİĞİNİ ALAMIYOR”

Şenlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tarımın önemine dikkat çekerek “Pek çok birimimiz devamlı köylerimizin mahallelerimizin, ilçelerimizin sorunlarını yakından takip ediyor. Her soruna yetişmeye çalışıyoruz. En güzel şey birlik ve beraberlik. Böyle bir köy meydanında bir araya gelmek, kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak çok önemli. Aynı zamanda üreticimizin, köylümüzün ürünlerinin değerini hatırlamak, hatırlatmak... İzmir'in tamamı bir tarım havzası. Türkiye'de tarımın en fazla yapıldığı kentlerden biri. Bu da bize önemli sorumluluk yüklüyor. Bir taraftan ekonomik zorluklar yaşanıyor, insanlar iş bulamıyor. Köylerde insanların tarlaları, bahçeleri, ekip biçecekleri arazileri var. Ailesinden gelen bir gelenek var. Ama üretilenin değeri olmayınca, köylerdeki gençler tarım yapmak yerine şehre gitmeyi, orada asgari ücretle çalışmayı tercih eder hale geliyor. Bu o insanların suçu değil. Bu ülkeyi yönetenlerin suçu” dedi.

“ÜRETİCİMİZİN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Seçilen belediye başkanlarının halkı temsil etmek için bu görevlerde bulunduğunu vurgulayan Tugay şunları söyledi: “Bizler İzmir'e sahip çıkalım diye bu göreve geldik. Çiftçimizin, üreticimizin sıkıntısını görmezden gelemeyiz. Onların daha iyi üretim yapması için, daha fazla desteklenmesi için, emeklerinin karşılığını daha fazla alması için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İzmir'in Aziz Başkan’dan beri devam eden bir tarım modeli var. Biz de bu modeli daha da güçlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak şehirde yaşayanların şunu bilmesi lazım; eğer iklim şartları böyle giderse, gıda krizi yaşanacak. Bir yerlerde bir hata yapıldığını düşünüyorum. Temel ihtiyaçlarımız bir tarafa bırakılmış, temel ihtiyaçlarımızı üreten insanların emekleri değersizleştirilmiş. Ama biz birilerini zengin ediyoruz. Yerli malı haftasının olduğu günlerde büyüdük. O günlerde okula ülkemizde üretilen tarımsal ürünleri getirirdik. Ve onların ne kadar kıymetli olduğunu öğretmenlerimiz bize anlatırdı. Biz de bununla övünürdük. O duygu ile büyüdük. O duygu ile büyüyen nesilden, nasıl insanlar çıktı?”

“ŞEHRİMİZE VE İNSANLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Türkiye'de okuyan, meslek sahibi olan insanların farklı ülkelere gidip çalıştığını, yatırım yaptığını söyleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Yatırım yapabiliyor, fabrika açabiliyor ama bunu başka ülkelerde yapıyor. Benim bunlara itirazım var. Bu ülkesini sevmemek, kıymetini bilmemek anlamına gelir. Şehrinize, insanlarınıza, ülkenize sahip çıkacaksınız. Siz bu topraklarda doğdunuz. Bu incirleri, domatesleri, biberleri, bu ekmekleri yiyerek yaşadınız, büyüdünüz. Buradaki okullarda okudunuz. Biz ülkemize sahip çıkmazsak, kendi kültürümüzle gurur duymazsak, azıcık zoru gördük diye mücadele etmek yerine kaçarsak olmaz. Ben ve bu mücadeleyi yapan herkes, en başta Cumhuriyet Halk Partililer (CHP) bu ülkeye, insanlarımıza sahip çıkacağız. Üretilen her ürünü daha değerli hale getirmek bizim boynumuzun borcu. Sanmayın ki bırakıp gideceğiz. Sanmayın ki herhangi birinin oyunu karşısında boyun eğeceğiz. Öyle bir şey yok. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Zübeyde Hanım'ın evlatlarıyız. Onların anılarına, ruhlarına ihanet etmeden yaşayacağız. Ona göre çalışacağız. Duruşumuz da dik olacak, onurlu olacak. Gece gündüz çalışacağız. Bu milletin boynunu asla önüne eğdirmeyeceğiz” dedi.

“NE KADAR ÜRETİRSEK O KADAR GÜÇLÜYÜZ”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da yaptığı konuşmada, festivale katılan herkese teşekkür ederek, şunları söyledi: “Buca sadece tarihi ve kültürü ile değil, zengin doğasıyla İzmir'in göz bebeği olan bir ilçe. Metropol ilçeler arasında en geniş tarımsal alanlara sahip. Biz de bu güzelliklere güzellik katmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki ürünleri sadece İzmir değil Türkiye'de herkesin bilmesini istiyoruz. Köylülerimiz ürünlerini yetiştirirken yoğun emek veriliyor. Biz de yurttaşların emeğini büyütmek için çalışıyoruz. Ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz.”

“KÖYÜMÜZÜN BEREKETİNİ HERKESE GÖSTERMEK İÇİN BİR FIRSAT”

Buca'nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerini tanıtmak için bir araya geldiklerini söyleyen Karacaağaç Muhtarı Osman Onur Çınar da “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Dr. Cemil Tugay ile Buca Belediye Başkanı’mız Görkem Duman'a üreticimize gösterdikleri değer için gönülden teşekkür ediyoruz. Bu şenlik sadece bir kutlama değil, köyümüzün bereketini herkese göstermek için bir fırsat. Şenliğimizin herkes için keyifli geçmesini diliyorum” diye konuştu. Şenlik, renkli görüntülerle son buldu.