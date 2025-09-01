Uluslararası TransAnatolia Rally Raid’in ikinci gününde yaşanan kazada ATV yarışçısı Hasan Yatgın yaşamını yitirdi.BURSA (İGFA) - 15.yılında 30 Ağustos’ta Bursa’dan start alan ve 2.190 km ile 6 Eylül’de Bolu’da sona erecek Uluslararası TransAnatolia Rally Raid’in ikinci gününde, ATV yarışçımız Hasan Yatgın geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetmiştir.

ULUDAĞ-DOMANİÇ ETABINDA KAZA

31 Ağustos sabahı yarışın ikinci gününün ilk etabı olan Uludağ-Domaniç güzergâhının 47. kilometresinde Yatgın’ın aracı yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Olay yerine ulaşan Resque, UMKE ve mobil sağlık ekipleri, sporcunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yetkililer tarafından yapılan incelemede ani ölüm raporu verildi.

YARIŞA YAS ARASI

TransAnatolia organizasyonu, yaşanan kaybın ardından yarışın üçüncü günü için yas ilan etti.

Bugün hiçbir etap koşulmayacak. Organizasyon yetkilileri, “Derin bir üzüntü içindeyiz. Merhumun ailesine ve motor sporları camiasına başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.