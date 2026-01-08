Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir gününü Gebze'ye ayırdı. Trabzonlular Derneği ile güne başlayan Başkan Büyükakın, çok sayıda STK ve dernek temsilcisini ağırladı.

Programına Gebze Trabzonlular Derneği ile başlayan Başkan Büyükakın'a, önceki dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan eşlik etti.

MAKAMA ZİYARETÇİ AKINI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Haydar Demirkıran, Marmara Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Başkanı Abdullah Yaşar, Çayırova Muş İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Resul Kılıç, Darıca Ardahan İli Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Işık ile yönetimlerini ise makamında ağırladı. Son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Büyükakın, dernek üyeleri ile sohbet etti, görüş ve önerilerini dinledi.