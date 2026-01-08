Bursa Osmangazi Belediyesi, Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos ve sağanak yağmurun yol açtığı olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin bir müdahale gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da sabah saatleriyle birlikte etkisini artıran lodos ve sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Saatte yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar, özellikle Osmangazi ilçesinde bulunan bazı bölgelerde ağaç devrilmeleri ile dal kırılmalarını beraberinde getirdi.

Olumsuz hava koşullarının ardından Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hızla sahaya indi. Lodosun etkili olduğu ilk andan itibaren gelen ihbarları değerlendiren ekipler; Nilüferköy, Dikkaldırım ile Demirtaş Sakarya mahallelerinde hızlı ve koordineli bir çalışma yürüterek olası tehlikelerin önüne geçti. Gerçekleştirilen müdahaleler sayesinde yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek aksamalar giderilirken, vatandaşlara güvenli bir ortam tesis edildi.

Ayrıca ekipler, çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşları lodos ve kuvvetli rüzgar konusunda dikkatli olmaya davet etti.