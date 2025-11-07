Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İnşaat Mühendisleri Odası'nın 10. Geoteknik Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, belediyenin mühendisler için bir laboratuvar işlevi gördüğünü belirterek, 'Yenilikçi uygulamalarda kapımız size açık' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın (İMO) Kocaeli, Ankara ve Sakarya şubelerinin ortaklaşa düzenlediği 10. Geoteknik Sempozyumu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı.

İki gün sürecek sempozyumun açılışına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İMO Genel Başkanı Nusret Suna ve çok sayıda akademisyen ile mühendis katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği Başkanı Dr. Rasin Düzceer, etkinliğin mühendislik dünyası için önemli bir bilgi paylaşım platformu oluşturduğunu söyledi. İMO Genel Başkanı Nusret Suna da desteklerinden ötürü Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

'TÜRKİYE'DE TÜM BİNALARI TARAYAN İLK BELEDİYEYİZ'

Konuşmasında Marmara Depremi sonrası yapılan çalışmalara değinen Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin depreme hazırlık konusunda öncü şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, 'Kocaeli'de mikro bölgeleme çalışmalarına başladık. Gölcük ve Çayırova tamamlandı, sırada diğer ilçeler var. Kentteki tüm binalarda deprem taramaları yaptık. Türkiye'de bunu ilk yapan belediye biziz.' dedi.

Başkan Büyükakın, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde uygulanan geofoam teknolojisinin sempozyumda ele alınan konularla örtüştüğünü belirterek, zemini zayıf olan bölgede bu yöntemle hem yük getirmediklerini, hem de hafriyat trafiğini azalttıklarını söyledi.

Mühendislik camiasına iş birliği çağrısında bulunan Büyükakın, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni bir laboratuvar gibi kullanabilirsiniz. Yenilikçi uygulamalar için alanı size açtık. Bu sempozyumun kamu hafızasında yer edinmesini ve gelecekte yönetmeliklere zemin hazırlamasını diliyorum.' diyerek noktaladı.

Sempozyum, geoteknik mühendisliği alanındaki güncel gelişmelerin ve uygulamaların paylaşılacağı oturumlarla iki gün boyunca devam edecek.