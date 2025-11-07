Konya'da Meram Belediyesi'nin 165 bin metrekarelik Suriçi Dönüşüm Projesi'nde 1. etap tamamlandı. Kasım sonunda Bakan Murat Kurum'un açılışını beklenirken, Roma'dan Selçuklu'ya eserler gün yüzüne çıktı. Çalışmalarda üçüncü etap 2026'da başlıyor.

KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi'nin tarihi Suriçi bölgesini modern bir yaşam ve turizm merkezine dönüştüren Suriçi Dönüşüm Projesi'nde 1. etap son rötuşlarla açılışa hazırlandı.

Toplam 165 bin m²'lik alanda, 2. ve tescilli ada etaplarının ardından üçüncü etap da hayata geçiyor. Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, saha incelemesi sırasında, 'Son etapta son aşamadayız; Kasım sonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla açılışı yapacağız' dedi.

Jeodezik Kubbe ve Tarihi Hamam etapın yıldızı, Paris Louvre Müzesi'ni andıran jeodezik cam kubbe; montajı hızla tamamlanıyor. Kubbe, Selçuklu'nun en büyük hamam kalıntısını korurken, Roma yolu, çini fırınları ve eski yapıları açık hava müzesine dönüştürecek.

'Burası sadece dönüşüm değil, tarihe vefa' diyen Başkan Kavuş, 'Yerli ve yabancı ziyaretçileri cezbedecek; şükran dolu bir Konya vizyonu. Son etap tamamlandığında, hamam ve kubbe ziyaretçilere açılacak, ticari alanlar hayat bulacak.' diye konuştu. Kavuş, Suriçi'nin binlerce yıllık dokuyu modern mimariyle buluşturacağını ve Konya'nın kalbi olacağını söyledi.

1. Etap datamamlandığında, Suriçi Çarşısı'nın devamı niteliğinde yeni bir ticaret, turizm ve yaşam merkezinindaha Konya'ya kazandırılmış olacağını belirten Başkan Kavuş, 'Tarihi hamam, çini fırınları, Roma yolu ve eski yapılarla birlikte açık hava müzesi görünümüne kavuşacak bölge, yerli ve yabancı ziyaretçiler için cazibe merkezi haline gelecek.' diye konuştu. Başkan Kavuş, 'Suriçi'nde Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan medeniyetlerin izleri yeniden canlanıyor. Burası, tüm Konya'nın kalbi olacak. Kasım ayı sonunda yapmayı planladığımız açılışla birlikte Selçuklu hamamı, jeodezik cam kubbe altında ziyaretçilere açılacak. Çarşıdaki ticari alanlarda hayat başlayacak ve çevre düzenlemeleriyle etap hizmete başlamış olacak. Şükran, geçmişine sahip çıkan, geleceğe güvenle bakan bir şehir vizyonunun simgesi haline geldi. 1. Etabımız da Konya'ya, Meram'a ve ülkemize şimdiden hayırlı olsun.' şeklinde konuştu.

Meram, Konya Büyükşehir ve Müzeler Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen kazılarda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı eserleri ortaya çıkarıldı.

Larende Kapısı'ndaki arkeolojik kazılar devam ederken, 3. etapta altyapı ve inşaat 2026'da başlayacak. 2. etapta ticaret ve sosyal yaşam canlandı; yeni etaplarla çarşılar, ofisler ve turizm alanları çoğalacak.