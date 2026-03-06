Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Ayı dolayısıyla Balkanlar'da kurduğu 'Kardeşlik Sofrası' bu kez Bosna Hersek'teydi. Gracanica'daki iftara Başkan Büyükakın da katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Balkanlar boyunca gönülleri aynı sofrada buluşturduğu iftar programları Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Sırbistan'ın ardından Bosna Hersek'te düzenlendi.

Ezanla birlikte oruçlarını açan yüzlerce soydaşımız Ramazan'ın birleştirici ruhunu paylaşırken, Kocaeli'den Balkanlar'a uzanan selamın sıcaklığını da yüreklerinde hissettiler. Gracanica'daki buluşma, Balkan turunun son halkası olarak güçlü bir kapanış niteliği taşıdı.

BÜYÜKAKIN YALNIZ BIRAKMADI

Başkan Tahir Büyükakın, diğer ülkelerde olduğu gibi Bosna Hersek'teki soydaşlarımızı da yalnız bırakmadı. Başkan Büyükakın, iftar programı öncesinde Graçanica Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Sadmir Džebo ile bir araya geldi.

Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel bağların konuşulduğu ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Ziyaret ardından Sadmir Dzebo, Başkan Büyükakın ve beraberindeki heyete şehir merkezini gezdirdi.

SOYDAŞLARIMIZDAN YAKIN İLGİ

Başkan Büyükakın, şehir turunun ardından Graçanica Belediye Başkanı Sadmir Džebo, Türkiye Maarif Vakfı Ajans Başkanı Hamza Özdemir ve beraberindekiler ile birlikte Kardeşlik Sofrası'nın kurulduğu alana geçti.

Yüzlerce kişinin katıldığı iftarda soydaşlarımızla sohbet eden Başkan Büyükakın sevgi gösterileri ile karşılandı. Balkanlar'ı Gönül Coğrafyası olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Büyükakın şunları söyledi:

'EN GÜZEL İFTAR SOFRALARINDAN BİRİ'

'Kocaeli'de çok sayıda Boşnak var. Hem tarihimizden hem kültürümüzden hem de geleneklerimizden ve dinimizden dolayı bizim bu coğrafya ile gönül bağımız devam ediyor.

Bu bağımız hiçbir zaman kopmayacak. Burası, ömrüm boyunca oturduğum en güzel iftar sofralarından biri. Çünkü kardeşlerimizin muhabbetini gözlerinde görme imkanımız oldu.

Bu organizasyon hem Maarif Vakfı, hem belediye başkanımız hem de buradaki STK başkanlarımız vesilesi ile gerçekleşti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sizlere de davetimize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Sevdikleriniz, kardeşleriniz ile beraber nice huzurlu bayramlar diliyorum.'