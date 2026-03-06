Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) geleneksel iftar buluşmalarının ilki Ankara'da gerçekleşti. İçişleri eski Bakan Yardımcısı, AFAD kurucusu, Vali Mehmet Ersoy ile AK Parti MKYK üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar'ın da katıldığı iftarda İran Savaşı değerlendirildi.

ANKARA (İGFA) - Balgat'taki KGK genel merkezi fuaye salonunda kurulan iftar sofrasına Ankara'da görev yapan KGK üyesi gazeteciler ile KGK il temsilcileri Ramazan Çetin (Kırıkkale), Murat Sürmeli (Kırşehir) ve Hacı Odabaş (Çorum)'ın yanısıra, İçişleri eski Bakan Yardımcısı, AFAD kurucusu, Vali Mehmet Ersoy ile AK Parti MKYK üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, duayen gazeteci yazar ve KGK kurucu üyesi Yavuz Donat, Türkmeneli TV genel müdürü Hanefi Uzunçam ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Vakfı Başkanı Adem Solak da katıldı. Konuklara iftariyelikler ile çoban salata, mercimek çorbası, taze fasulye, kavurma pilav ve ayran ikram edildi.

KGK Yaygın Medya Meclis Başkan Vekili Ünsal Karabulut'un okuduğu iftar duasının ardından KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim yaptığı konuşmada özellikle yakın coğrafyamızda cereyan eden savaşa dikkat çekerek, 'Gazze'de 200'den fazla gazeteciyi katleden barbar İsrail bu defa da Tel Aviv'de gazetecileri gözaltına alarak görev yapmalarını engellemeye çalışıyor. Ama gerçekleri dünyadan gizlemeyi başaramayacaklar. Bu savaşın ülkemize sıçramaması için bizlere de görev düşüyor. Sorumlu bir gazetecilik anlayışıyla yaklaşmamız gerekiyor. İftar soframıza onur veren herkese çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin' dedi.



İftar sonrası da çay ve kahve eşliğinde yapılan sohbetlerde de daha çok savaş konuşuldu. Türkiye'nin izlediği politikanın doğruluğuna vurgu yapıldı ve Türk medyasının bu konuda yaptığı duyarlı yayıncılıktan övgüyle bahsedildi.