Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek ilde yürütülen spor faaliyetleri ve projeler hakkında incelemelerde bulundu.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Ağrı'da spor tesislerini inceledi.

Ziyaret kapsamında İl Müdürü Ahmet Çelebi'den kurumun çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi alan Yıldız, gençlik ve spor alanındaki yatırımların mevcut durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında Ağrı'daki spor tesislerini de gezen Ercan Yıldız, il genelinde gençlere yönelik yürütülen faaliyetleri, spor altyapısını ve devam eden projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Yapılan çalışmaların detayları hakkında İl Müdürü Ahmet Çelebi tarafından bilgilendirilen Yıldız, sporun tabana yayılması ve gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi konusunda yürütülen projeleri yakından değerlendirdi.

Ziyarette spor tesislerinde yürütülen faaliyetler, spor kulüplerinin desteklenmesi ve gençlik merkezlerinde yapılan çalışmalar da ele alındı. Ağrı'da sporun gelişimi için yapılan yatırımların ve projelerin önemine dikkat çekilen programın sonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanı Ercan Yıldız'ın nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür edildi.