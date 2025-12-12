Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sahil düzenlemesinde çevresel yatırımlara, deniz ulaşımından altyapı dönüşümlerine kadar birçok projeyle Mudanya'yı, Uludağ'dan denize kesintisiz, ulaşılabilir, çağdaş, sürdürülebilir ve örnek bir kıyı kentine dönüştüreceklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Mudanya ilçesini ziyaret etti.

ULUDAĞ'DAN DENİZE ULAŞILABİLİR BİR KENT

İlk olarak Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ile bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, Mudanya'nın deniz turizmini canlandırmak ve ilçenin bu alandaki potansiyelini daha da güçlendirmek adına atılabilecek adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra Mudanya Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'la bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'yı deniz ile bütünleştirerek, Uludağ'dan denize ulaşılabilir bir kent haline dönüştürme hedefiyle Mudanya'nın önceliklerini, devam eden çalışmaları ve ilçenin geleceğine değer katacak projeleri değerlendirdiklerini belirtti.

TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE ZİYARET

Mudanya Muhtarlar Derneği, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ziraat Odası ve Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi'ni de ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, esnafın, muhtarların, şoförlerin ve üreticilerin talep, beklenti ve önerilerini dinledi. Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemesinden yerel hizmetlere kadar birçok konuda değerlendirmelerin yapıldığı ziyaretlerde, yapılacak iş birlikleri ve çözüm yolları konuşuldu. Ziyaretlerin ardından Başkan Mustafa Bozbey, Mütareke Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Alanda bulunan sağlık otobüsünde vatandaşların muayenesi ücretsiz yapılırken, iş arayanlar da Bursa İş Ofisi standında forum doldurma imkanı buldu.

'BİZ HALKIMIZI ÖNEMSİYORUZ'

Meydanda vatandaşlara seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şirket yöneticileri olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin Mudanyalılarla buluştuğunu söyledi. Halkın sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek, önerileri alarak sorunları en aza indirmeyi hedeflediklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Biz halkımızı önemsiyoruz. Halk ne derse bizim geçerli olan odur. 'Başkan Bozbey Burada' bir proje değil, bir yönetim anlayışıdır. Vatandaşın her eleştirisi bize güç verir. Her öneriniz bu kenti daha güzel, daha yaşanabilir bir geleceğe taşıyor. Mudanya, deniziyle, doğasıyla, insanıyla bizim göz bebeğimiz. Mudanya, Bursamızın incisi. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde birçok yatırım yaptık. Attığımız her adımda Mudanya'nın geleceğine katkı sunmayı hedefledik' dedi.

'MUDANYA'NIN ALTYAPISINI YENİLİYORUZ'

Mudanya'nın tamamında büyük bir altyapı seferberliği başlattıklarının altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, 'Yaklaşık 5 kilometre civarında isale hattı, 24 kilometre civarında şebeke hattı, yaklaşık 7 kilometre civarında terfi ve yağmur suyu hattı çalışmasını tamamladık. Önümüzdeki yıl özellikle bazı mahallelerimizde altyapı hizmetlerinin büyük çoğunluğunu tamamlamayı hedefliyoruz. Bunların yanında yaklaşık 80 kilometre sathi kaplama yaptık. Bademli'den Çağrışan'a, Işıklı'dan Güzelyalı'ya, Dereköy'den Tirilye'ye kadar su hatlarını güçlendirdik. Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajlarını yeniledik' diye konuştu.

'İSTASYON CADDESİ, MUDANYA'NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK'

İstasyon Caddesi'nde tamamlamak üzere olan projeyle Mudanya'nın çehresini değiştireceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Bölgede ahşap seyir terası, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları ve enerji tasarruflu aydınlatmalarıyla örnek bir alan oluşturuyoruz. Önümüzdeki yazın Mudanya'ya ziyaret gelenler caddede büyük keyif alacak. Plaj alanını yaklaşık 4 katına çıkarttık. Bu arada Bursa'da ilk kez uygulanan biyolojik hendek (bioswale) yağmur suyu yönetimi sistemini proje kapsamında hayata geçiriyoruz. Bu sistemi kentin birçok yerinde uygulayacağız. Robotik kum temizleme sistemiyle sahilimiz artık daha hijyenik, daha modern bir kullanıma sahip olacak' dedi.

Eşkel Plajı'nın da artık mavi bayraklı olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, bunun temiz deniz, güvenli plaj ve güçlü çevre yönetimi demek olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Eşkel Paket Atık Su Arıtma Tesisi'ni de hizmete aldıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, 'Yaz döneminde körfez içi ulaşımı sağladık. Önümüzdeki süreçte bunu sürekli hale getirmeyi de hedefliyoruz. BUDO feribot iskelesini yeniledik. İlçe merkezine BESAŞ fabrika satış mağazasını kazandırdık' diye konuştu.

'METROBÜS UYGULAMASINI DA YAŞAMA GEÇİRECEĞİZ'

Tüm hizmetlerin yanında kronikleşen, yıllardır çözülmeyen ve el atılmamış birçok konuyu da ele aldıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, 'Mudanyalıların mutlu olmasını sağlayacak projeleri yaşama geçiriyoruz. Nilüfer çayı üzerinde 5 şeritli yeni köprü ve bağlantı yollarını inşa ediyoruz. Çalışmaları nisan ayı gibi tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece metrobüs uygulamasını da yaşama geçirmiş olacağız. Son hazırlıklar yapılıyor. Esnafı ve vatandaşı koruyan sistemi uygulayacağız. Mudanyamız için daha yapacak çok işimiz var' dedi.

MUDANYALI ÇİFTÇİLERİN DE YÜZÜ GÜLDÜ

Bursa'nın tüm ilçelerinde tarım verdiği desteklerle çiftçilerin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'daki üreticilere de sılaj, yem ve aşı desteği verdi. Düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, üreticilerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade etti. Verilen desteklerden duydukları memnuniyeti dile getiren Mudanyalı çiftçiler, Başkan Mustafa Bozbey'e de teşekkür etti.