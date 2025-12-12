ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarımsal destek ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında 'Desteklerimizle üreticimizin gücüne güç katıyor, emeğine sahip çıkıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Toplam 1 milyar 46 milyon TL tutarındaki destek ödemesinin çiftçilere ulaştığını belirten Yumaklı, tarımsal üretimin güçlenmesine yönelik desteklerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Bakan Yumaklı, paylaşımını 'Hayırlı ve bereketli olsun' sözleriyle tamamladı. Tarımsal desteklerin, üreticinin maliyet yükünü hafifletmesi ve üretim kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.