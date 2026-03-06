Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini açıkladı. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi için uyarı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mart Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bazı batı ve güneydoğu illerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.

Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması istenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'daki eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunduğu kaydedildi.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden esmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji gece saatlerinden sonra Şırnak, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Siirt'in doğu kesimleri ve Van'ın güney ve batısında kuvvetli yağış beklendiğini duyururken yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.