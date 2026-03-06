Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şubat ayında bin 522 denetim gerçekleştirerek kentte huzur, düzen ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sağladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği ve kentteki önemli bir görevi yerine getiren Zabıta ekipleri, seyyar satıcı denetiminden servis ve ticari araç denetimine, market, dilenci denetiminden çevre kirliliği denetimine kadar şehrin düzeni, güvenliği, huzuru ve konforunu içeren alanlarda kontrollerini sürdürüyor.

Buna göre Kayseri'deki denetim faaliyetleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı birimi personeli, 322 seyyar satıcı, 305 servis ve ticari araç, 157 market, 361 işgal denetimi, 249 dilenci ve 128 çevre kirliliği denetimi olmak üzere toplam 1522 denetim gerçekleştirdi.

7 karakol, 77 personel ve 7 araç ile yapılan söz konusu denetimlerde ise ilgili kanun maddelerindeki yönetmeliklere uygun olmayan uygulama ile durumlara, toplam 299 yasal işlem gerçekleştirildi.