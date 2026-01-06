Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi kınanıyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozbey'e destek vererek, saldırının demokrasiye tehdit olduğunu vurguladı ve faillerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimini Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin yayımladığı yazılı açıklama ile sert dille kınadı.

Başkan Tekin açıklamasında, seçilmiş yöneticilere yönelik her türlü şiddetin demokrasiye ve toplumsal huzura yönelik bir tehdit olduğunu vurgulayarak, 'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e yönelik saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Demokratik bir toplumda şiddetin ve provokasyonun asla yeri yoktur. Bu tür girişimler yalnızca şahıslara değil, millet iradesine yapılmış bir saldırıdır' ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey'e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tekin, olayın faillerinin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, 'Her türlü şiddetin karşısında, sağduyunun ve demokrasi kültürünün yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.