AFAD, Karadeniz açıklarında sabah saatlerinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Karadeniz'de saat 07.29'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Karadeniz açıkları olduğu belirtilirken, sarsıntının yerin yaklaşık 9.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/2029779376397545902

Yetkililer gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.