BALIKESİR (İGFA) - Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede Dursunbey'in Barana geleneği ve Şanlıurfa'nın meşhur sıra geceleriyle keyfine doyulmaz bir kültür şöleni yaşandı.

Kültür sanat etkinlikleriyle kent genelinde birçok önemli programa imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Şanlıurfa Sıra Geceleri ve Dursunbey Barana Sohbetleri' ile vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Somut olmayan kültürel mirasları geçmişten günümüze taşıyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun köklü ezgilerini ve geleneklerini Balıkesirlilerle buluşturdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yaşayan bir kent vizyonu doğrultusunda düzenlenen gecede sadece müzik değil Anadolu'nun kadim kültürü ve dostluk türküleri yankılandı. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa Sıra Geceleri ve Dursunbey Barana Sohbetleri gecesinde vatandaşlar unutulmaz türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.