Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında tarımdan çevre sağlığına, hayvancılıktan sahipsiz hayvanlara kadar birçok alanda hayata geçirdiği çalışmalarla hem üreticinin hem de vatandaşın yanında oldu. Başkan Ahmet Metin Genç, 'Üretmeye, çalışmaya ve şehrimize değer katmaya devam edeceğiz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca üretimi destekleyen, kırsal kalkınmayı güçlendiren ve şehir sağlığını koruyan çok sayıda projeyi hayata geçirdi.

Yapılan çalışmalarla hem tarımsal verimlilik artırıldı hem de üreticilere destek sağlandı.

KAHVERENGİ KOKARCAYA KARŞI ETKİN MÜCADELE

Başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlerde ciddi kayıplara yol açan kahverengi kokarca zararlısına karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odaları iş birliğiyle kapsamlı bir mücadele yürütüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 600 litre biyosidal ilaç kullanılarak 10 ilçede, 10 araç ve 20 personelle sahada aktif ilaçlama yapıldı. Kışlak alanlarda toplam 24 bin 690 noktada, 3 milyon 561 bin 326 metrekare alanda ilaçlama gerçekleştirildi. Ayrıca 2 bin 550 adet feromon stratejik alanlara yerleştirildi.

TOPRAK ANALİZİ VE BİLİNÇLİ GÜBRELEME

Toprak Analiz Laboratuvarı'nda bin 209 numune analiz edilerek çiftçilere bilimsel gübreleme tavsiyeleri sunuldu. Bu sayede verim kayıplarının önüne geçildi, maliyetler düşürüldü ve çevre korunmuş oldu.

YERLİ TOHUM VE YÖRESEL MEYVELER KORUNUYOR

'Tohum Koruyucuları' projesiyle yerli tohumların tespiti ve gelecek nesillere aktarılması desteklenirken, unutulmaya yüz tutmuş yöresel meyve çeşitlerinin yaşatılması amacıyla Ortahisar'daki 87 mahallede 5 bin 300 adet yöresel meyve fidanı ücretsiz dağıtıldı. Proje kapsamında bugüne kadar 37 bin fidan toprakla buluşturuldu.

KIRSAL KALKINMA VE HAYVANCILIĞA DESTEK

Şalpazarı ilçesinde 40 üreticiye seyyar süt sağım makinesi hibe edilirken, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla Arı Yetiştiricileri Birliği'ne fondan arı yemi üretim makinesi kazandırıldı. Çiftçilere yönelik teknik gezilerle bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı.

ORGANİK TARIM VE SU HAVZALARI KORUNUYOR

Atasu Barajı Havzası başta olmak üzere su kaynakları çevresinde organik tarım desteklenerek hem çevre hem de halk sağlığı korundu.

VEKTÖRLE MÜCADELE VE ÇEVRE SAĞLIĞI

Sivrisinek ve kemirgenlerle mücadele kapsamında yıl boyunca yoğun ilaçlama çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlardan gelen 10 bin 575 talep yanıtlandı, binlerce üreme noktası tespit edilerek düzenli ilaçlama yapıldı.

SAHİPSİZ HAYVANLARA ŞEFKATLİ EL

2025 yılında 565 sahipsiz köpek tedavi edildi, bin 665 köpek ve 2 bin 657 kedi kısırlaştırıldı, 1330 köpek aşılandı, 788 köpek ise sahiplendirildi. Mama üretim tesisinde üretilen 34 bin 975 kg mama sahipsiz hayvanlar için kullanıldı. 14 okulda gerçekleştirilen eğitim seminerleri ve farkındalık çalışmalarıyla da hayvan sevgisi yaygınlaştırıldı.