Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın halkçı belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halkçı belediyecilik anlayışıyla Kuvayı Milliye Mahallesi'nde hayata geçireceği peyzaj düzenleme projesiyle mahalle sakinlerinin sosyal yaşam kalitesini yükseltmeyi, aktif ve pasif rekreasyon olanaklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu sayede mahalle sakinleri mahallelerinde artık daha güvenli ve keyifli vakit geçirebilecek.

SADECE PARK DEĞİL YAŞAM ALANI İNŞAA EDİLECEK

Kuvayı Milliye Mahallesi'nde yaklaşık 10 dekar alan üzerinde hayata geçirilecek olan proje kapsamında; 4.500 m² yeşil alan ile doğal peyzaj dokusu korunarak mahalleye nefes aldıran bir açık alan oluşturulması hedefleniyor.

İçerisinde 215 m² genişliğinde bir çocuk oyun alanının, spor alanının, çok amaçlı spor sahasının, tören alanının ve kafeteryanın yer alacağı park alanında aynı zamanda 360 metre uzunluğunda bir yürüyüş parkuru da bulunacak. Bu düzenleme ile Kuvayı Milliye Mahallesi, yalnızca bir rekreasyon alanı değil, sürdürülebilir kent estetiğinin zarafetini yansıtan bir yaşam mekânı kimliği de kazanmış olacak. Doğal yeşilin dinginliğiyle modern tasarımın çizgilerinin buluşacağı Şüheda Park aynı zamanda sosyal yaşamın yeni buluşma noktası haline gelecek.

ŞEHRE YENİ BİR ÇEHRE KAZANDIRILACAK

Alan genelinde kullanılan modern sert zemin tasarımları, hem işlevsel olarak hem de estetik duruşuyla kentsel saygınlık alanı yaratması hedefleniyor. Bununla birlikte, özel olarak tasarlanmış profesyonel açık spor alanları ve donanımlı spor ekipmanlarıyla proje; sporu, hareketi ve sporcuları destekleyen, sağlıklı yaşam kültürünü teşvik eden bir yapıya sahip olacak. Her adımda özenli peyzaj dokusu, doğayla uyumlu malzeme seçimi ve insana saygılı mekânsal kurgusu ile bu proje; yaşanabilir, davetkâr ve kimlikli bir kent parçası olarak mahalleye değer katacak. Kentin kalabalığı içinde nefes aldıran bir yeşil durak, çevresiyle bütünleşen çağdaş bir yapı olarak şehre yeni bir soluk aldıracak.