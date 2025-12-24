Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde restorasyonu sürdürülen Haznedaroğlu Konağı, çalışmalar henüz tamamlanmamış olmasına rağmen ortaya çıkan yeni görünümüyle dikkat çekiyor.

ORDU (İGFA) - 18. yüzyılda Bolaman Kalesi kalıntıları üzerine inşa edilen ve kentsel ile arkeolojik sit alanı sınırları içinde yer alan tarihi konak, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel mirası koruma ve geleceğe taşıma vizyonu doğrultusunda yeniden ayağa kaldırılıyor. Özellikle dış cephede tamamlanan imalatlar, yapının tarihi kimliğini gün yüzüne çıkarırken bölgeye ayrı bir estetik değer kazandırdı.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Altınordu Selimiye Konağı, Ünye Yürürler Konağı'nı restore eden Çamaş Cevat Bey Konağı'nda ise restorasyon çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekleriyle Haznedaroğlu Konağı'nda da titiz bir çalışma yürütüyor.

Restorasyon süreci devam etmesine rağmen konağın şekillenen hali, Bolaman'a gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı.

KENT MÜZESİ OLARAK HİZMET VERECEK

Ordu Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında 12 yıllığına Ordu Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen ve son dönem Türk konut mimarisinin tüm özelliklerini bünyesinde barındıran Haznedaroğlu Konağı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kent müzesi olarak hizmet verecek.

TARİHİ DOKU GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Kademoğlu Konağı olarak da bilinen Haznedaroğlu Konağı'nın zemin katını oluşturan kale kalıntılarının Cenevizliler dönemine ait olduğu düşünülüyor. Dikdörtgen planlı, zemin üzeri iki katlı yapı; güneydoğu cephesinde yer alan şapel ile geçmişinin 18. yüzyıla uzandığını kanıtlıyor. Yapının özgün mimari unsurları, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla tek tek ortaya çıkarılıyor.

TARİH VE DOĞA BİR ARADA

Karadeniz kıyısındaki doğal güzelliklerin içinde yer alan Bolaman Kalesi, Bizans döneminde gözetleme ve karakol amacıyla inşa edildi. Kesme taşlardan oluşan kale kalıntıları üzerine yapılan ahşap konak, bölgenin mimari karakterini yansıtan çift cumbalı yapısıyla öne çıkıyor. Restorasyonu süren tarihi yapı, tamamlandığında Ordu'nun kültürel belleğine katkı sunacak önemli bir kent müzesi olarak hizmete açılacak.