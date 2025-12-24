Bursa Nilüfer Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerden başarıyla geçerek, dört ayrı yönetim sisteminde yeterliliğini kanıtladı ve belgelerini yeniledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, yönetim sistemlerini güncellemek için TSE denetimlerinden geçti. TSE'den gelen 7 kişilik uzman denetçi heyet, 4 gün boyunca kalite, vatandaş memnuniyeti, çevre yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği alanlarında denetim yaptı.

Titiz incelemelerin sonunda Nilüfer Belediyesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nde yeterliliğini kanıtladı.

HEDEFİMİZ DAHA HIZLI VE EŞİT HİZMET

Denetim sonuçlarını değerlendiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, artan toplumsal ihtiyaçlara modern çözümlerle yanıt verdiklerini söyledi. Vatandaşların beklentileri ile şehrin ihtiyaçlarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, 'Denetlemeler kurumların eksikliklerini görmesini ve bunları giderip, daha ileri gitmesinde önemli etkenler. Bizim de temel amacımız işlemleri daha hızlı sonuçlandırarak verimliliği artırmak. Yönetim sistemlerimizin tescillenmiş olması memnuniyet verici. 560 bin Nilüferliye eşit ve nitelikli hizmet sunmaya devam edeceğiz' diye konuştu.