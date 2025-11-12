Sakarya Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunu iyi bir şekilde değerlendirerek ilçelerde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova kırsal mahallerinde başlattığı 16 kilometrelik sıcak asfalt serim çalışması kapsamında Mekece, Fevziye, Eğriçay, Şeyhvarmaz, Hayrettin ve Cihadiye mahallerine yaptığı dokunuşla yepyeni bir yüz kazandırdı.

Bölge sakinleri, çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

ŞEHİRDE ASFALT SEFERBERLİĞİ

Kaynarca ilçesi ile başlayan seri sıcak asfalt çalışmaları Söğütlü, Kocaali, Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde gerçekleştirilmişti.

Ekipler şu anda ise Karasu, Hendek, Akyazı ve Pamukova'da eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ediyor.

TALEPLERE BAĞLI ARTIYOR

Başkan Yusuf Alemdar'ın Pamukova kırsalı için müjdesini açıkladığı 16 kilometrelik sıcak asfalt çalışması da yoğun bir mesaiyle sürüyor.

İlçe belediyesi, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından talep edilen yolların asfaltlanması ile metrajın artması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİR MARİFETİ İLE ŞU ANA KADAR YENİ YÜZLERİNE KAVUŞAN GÜZERGÂHLAR;

Mekece Mahallesi 1.700 metre uzunluk 2.000 ton sıcak asfalt

Fevziye - Eğriçay grup yolu 3.500 metre uzunluk 3.500 ton sıcak asfalt

Şeyhvarmaz Mahallesi 3.500 metre uzunluk 4.200 ton sıcak asfalt

Hayrettin Mahallesi 1.500 metre uzunluk 1.600 ton sıcak asfalt

Cihadiye Mahallesi 1.800 metre uzunluk 2.700 ton sıcak asfalt

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de ulaşım konforunu artırmak için yatırımlarına devam ediyor.