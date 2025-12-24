Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünya gündemine damga vuran kareleri Sakaryalı sanatseverlerle buluşturdu. Uluslararası haber fotoğrafçılığının en prestijli organizasyonlarından biri olan İstanbul Photo Awards'ta ödül alan eserlerden oluşan sergi, Ofis Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında OSM'de kapılarını açan İstanbul Photo Awards Sergisi, 22 bin başvuru arasından seçilen çarpıcı fotoğraflarla dünya gündemini Sakarya'ya taşıdı.

2025 yılında yaklaşık 22 bin fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, 10 farklı kategoride ödüle layık görülen çarpıcı kareler Sakarya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Uluslararası jüri tarafından belirlenen eserler, dünyanın farklı coğrafyalarından insanlığın ortak hafızasına kazınan anları gözler önüne seriyor.

ACININ, DİRENİŞİN VE UMUDUN KARELERİ

Sergide, Gazze'de yaşanan insanlık dramı, Doğu Afrika'daki yıkıcı sel felaketleri ve Suriye'de Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkûmların sarsıcı hikâyeleri gibi küresel ölçekte yankı uyandıran fotoğraflar yer alıyor. Her bir kare, izleyicisini sadece bakmaya değil, düşünmeye de davet ediyor.

Açılış programında konuşan Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri Direktörü Hasan Ay, fotoğrafın yalnızca estetik bir unsur olmadığını vurgulayarak, 'Fotoğraf; yaşananlara tanıklık eden, hafızayı diri tutan güçlü bir belgeleme aracıdır. İstanbul Photo Awards, dünya basın fotoğrafçılığının yakından takip ettiği saygın bir organizasyon hâline gelmiştir' dedi.

Serginin Gazze'den Doğu Afrika'ya ve Suriye'ye uzanan insanlık hikâyelerini gözler önüne serdiğini ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin, Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat çalışmalarını vicdan, adalet ve insan onuru ekseninde sürdürdüğünü hatırlatarak, 'Büyükşehir Belediyesi olarak mazlumların sesi olmaya, hakikatin kaydını tutan her çabanın yanında durmaya devam edeceğiz' dedi.

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Ankara Haberleri Müdürü Yücel Velioğlu, AA Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran, AA çalışanlarıyla ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından ziyaretçiler sergiyi ilgiyle gezdi.

11 OCAK'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR

Ankara, İstanbul, New York ve Madrid'in ardından beşinci kez Sakarya'da açılan İstanbul Photo Awards Sergisi, 11 Ocak 2026 tarihine kadar Ofis Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.