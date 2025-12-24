Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, Havran ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi'nde yıllardır yaşanan su sıkıntısını kalıcı olarak çözdü.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in 20 ilçesini de adım adım gezen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Havranlı vatandaşların taleplerini anında çözüme kavuşturdu. Havran'ın Kalabak Mahallesi'nde 3 bin 900 metrelik içme suyu şebeke hattı yapımını tamamlayan BASKİ ekipleri, yıllardır yaşanan su sıkıntısına kalıcı çözüm sağladı.

'Her haneye sağlıklı su, her ilçeye güçlü altyapı' vizyonuyla altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin dört bir yanında vatandaşların en temel ihtiyacı olan içme suyuna kesintisiz erişimi güvence altına alıyor.

Bu kapsamda Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri tarafından Havran ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi'nde yeni kaptaj çalışması ile birlikte 3 bin 900 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı yapımı tamamlandı.

GÜÇLÜ ALTYAPI, SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇME SUYU

Havran'ın Kalabak Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında yıllardır yaşanan su sıkıntısına kalıcı çözüm sunan BASKİ, ilçenin altyapısını da güçlendiriyor. BASKİ tarafından Eybek Dağı'nda bulunan su kaynağında gerçekleştirilen kaptaj çalışmasıyla toplanan sular, 3 bin 900 metre uzunluğundaki yeni içme suyu hattı sayesinde Kalabak Mahallesi içme suyu deposuna ulaştırıldı. Böylece mahalle sakinleri kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.