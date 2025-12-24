Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları' temalı imza kampanyası kapsamında açılan bilgilendirme stantları, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların dijital ortamda haklarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları' temasıyla imza kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında kent genelinde kamuoyu farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme stantları kuruldu.

MNG Alışveriş Merkezi'nde açılan stantta, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Ziyaretçiler, kampanyaya imza atarak çocukların dijital dünyada güvenli ve bilinçli bir şekilde yer almasına destek oldu. Stantta ayrıca ailelere güvenli internet kullanımı, çocuk mahremiyeti ve dijital ortamlarda karşılaşılabilecek riskler konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Stant alanını ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, çocuklarla yakından ilgilenerek dijital dünyadaki hakları konusunda bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Aykut, çocuklara çeşitli hediyeler vererek farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü Hasan Aykut, 'Dijitalleşen dünyada çocuklarımızın haklarının korunması her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Amacımız, çocuklarımızın dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere karşı hem onları hem de ailelerini bilinçlendirmek. Bu imza kampanyasıyla çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı ve güçlü bir kamuoyu desteği oluşturmayı hedefliyoruz' diye konuştu.